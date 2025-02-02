تعرف على بدلاء الأهلي أمام مودرن سبورت بالدوري

أعلن مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره مودرن سبورت مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويجلس على دكة بدلاء الأهلي أمام مودرن سبورت كل من: محمد الشناوي وعمر كمال وأكرم توفيق وكريم نيدفيد وأحمد رضا وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا ومحمد عبد الله وحمزة عبد الكريم.

تشكيل الأهلي أمام مودرن سبورت

جاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: رامي ربيعة ومصطفى العش ومحمد هاني.

خط الوسط: مروان عطية وعمرو السولية وعمر الساعي ومحمد مجدي أفشة وإمام عاشور وحسين الشحات.

خط الهجوم: جراديشار.



موعد مباراة الأهلي ومودرن سبورت:

من المقرر أن تنطلق مباراة الأهلى أمام مودرن سبورت بالجولة 11 من الدوري المصري، على ستاد السلام، فى تمام الساعة السابعة مساء اليوم الأحد بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة للمباراة

تذاع مباراة الأهلي ومودرن سبورت، اليوم الأحد، حصريًا عبر قنوات أون تايم سبورتس، الناقل الحصري للدوري المصري، وتحديدًا على قناة أون تايم سبورت 1.

