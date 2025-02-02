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رد فعل صادم من جوارديولا تعقيبا على الخسارة المذلة أمام آرسنال
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رد فعل صادم من جوارديولا تعقيبا على الخسارة المذلة أمام آرسنال

جوارديولا
جوارديولا
محمد بدران

أعرب المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، بيب جوارديولا، عن استياءه الشديد لما قدمه فريقه في آخر 25 دقيقة من عمر لقاء مانشستر سيتي وأرسنال.

وقال بيب جوارديولا، خلال تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» اليوم الأحد، : «إنني نادم فقط على آخر 25 دقيقة، لقد نسينا أن نفعل ما يجب أن نفعله، بالطبع إنها مباراة صعبة مثل أن تبدأ في هذا الملعب، ضد هذا الفريق وتستقبل أهداف في الدقائق الأولى، لكن بعد ربع ساعة من عمر اللقاء، أعتقد أننا أخذنا المباراة ولعبنا بشكل جيد حقًا حتى تمكنا من إدراك التعادل».

وأضاف: «واصلنا بعد ذلك القيام بما يتعين علينا القيام به من الناحية الدفاعية والتحلي بالصبر قليلاً، وعندما تلعب بهذه الطريقة، يمكنهم الركض وبالطبع عندما تكون النتيجة 3-1 يكونون مرتاحين، الأمر أكثر صعوبة، أنا نادم على آخر 25 دقيقة، وباقي المباراة قدمنا مباراة جيدة حقًا، من الصعب أن تفهم عندما ترى النتيجة ولكن هذا هو شعوري».

وتابع: «لقد حدث هذا طوال الموسم، نحن نتخلى عن الكثير من الأشياء، ونحن ندرك أن هذا لا يمكن أن يحدث، لكننا كان رد فعلنا جيدًا حقًا ولعبنا بشخصية ودافعنا جيدًا ثم بالكرة كنا نشكل تهديدًا ولكن لسوء الحظ بعد استقبال الهدف الثاني، مرة أخرى كان لدينا الزخم من أجل تغيير مسار الكرة وفي مواقف أخرى استقبلنا الأهداف».

واختتم قائلًا: «عليك التغلب على ذلك، لا يمكنك أن تفقد السيطرة، إنها مباراة مدتها 90 دقيقة، لا يمكنك إنهاء المباراة بالطريقة التي لعبنا بها، كان بإمكاننا تسجيل ثلاثة أهداف أخرى، ولكن الفريق يجب أن يكون مستقرًا بغض النظر عما حدث».

واكتسح أرسنال نظيره مانشستر سيتي بخماسية مقابل هدف خلال اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب الإمارات.

مانشستر سيتي جوارديولا عمر مرموش الدوري الانجليزي

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