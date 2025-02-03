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حدث ليلا..شاكيرا تفوز بجائزة جرامي لأفضل ألبوم بوب لاتيني وتهديها للمهاجرين.. ارتفاع كبير في أسعار النفط عالميا بسبب قرارات ترامب.. وكوريا الشمالية: لا تسامح مع أي استفزاز أمريكي
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تقسم العالم.. المستشار الألماني يعلق على رسوم ترامب الجمركية
حقيقة ظهور صرصور على السجادة الحمراء لحفل الجرامي 67
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

حدث ليلا..شاكيرا تفوز بجائزة جرامي لأفضل ألبوم بوب لاتيني وتهديها للمهاجرين.. ارتفاع كبير في أسعار النفط عالميا بسبب قرارات ترامب.. وكوريا الشمالية: لا تسامح مع أي استفزاز أمريكي

حدث ليلا
حدث ليلا
إسلام خالد

حرصا على تقديم خدمات الاطلاع المتكاملة على ملف الأخبار لقرائنا الكرام؛ يقدم موقع "صدى البلد"، موجزا لجميع الأخبار المحلية والعربية والعالمية على مدار الساعات الأولى من يوم الأثنين، ويتضمن أهم الأحداث.

شاكيرا تفوز بجائزة جرامي لأفضل ألبوم بوب لاتيني وتهديها للمهاجرين

حققت النجمة الكولومبية شاكيرا إنجازًا جديدًا بفوزها بجائزة جرامي لأفضل ألبوم بوب لاتيني عن ألبومها الأخير، حيث أهدت الجائزة إلى المهاجرين حول العالم، مؤكدة دعمها لهم خلال خطابها المؤثر أثناء تسلمها الجائزة في حفل الجرامي الـ67.

خالد الغندور: القندوسي رفض عرض الزمالك لأنه يريد تغيير العتبة

قال الإعلامي خالد الغندور إن أحمد القندوسي لاعب سيراميكا تلقى عرضا قطريا للرحيل عن الفريق.

تقسم العالم.. المستشار الألماني يعلق على رسوم ترامب الجمركية

قال المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم، إنه من المهم عدم تقسيم العالم من خلال إقامة حواجز تجارية جديدة، مشددا على أن الجميع يستفيد من العولمة.

حقيقة ظهور صرصور على السجادة الحمراء لحفل الجرامي 67

تداول رواد موقع تويتر مقاطع فيديو وصورًا لصرصور زُعم أنه ظهر على السجادة الحمراء لحفل جوائز الجرامي 67، مما أثار موجة من التعليقات الساخرة بين المتابعين، إلا أن الحقيقة أن هذه الصورة تعود إلى حفل الجرامي لعام 2023، حيث التقطها المصور كيفن مازور، وأعيد نشرها مجددًا خلال الحفل الحالي.

بسبب قرارات ترامب.. ارتفاع كبير في أسعار النفط عالميا

ارتفعت أسعار النفط بعدما فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعريفات جمركية ضخمة على مجموعة من الواردات، بما في ذلك الخام من كندا، مما يهدد بارتفاع التكاليف للمستهلكين.

‎بيونسيه تصنع التاريخ بفوزها بجائزة أفضل ألبوم كاونتري في الجرامي 67

‎حصدت النجمة العالمية بيونسيه جائزة أفضل ألبوم كاونتري في حفل الجرامي 67 عن ألبومها “Cowboy Carter”، وسط تصفيق حار ووقوف الجمهور.

النجوم يجمعون التبرعات في حفل الجرامي دعما لمتضرري حرائق الغابات

كشف موقع JustJared أن النجوم المشاركين في حفل جوائز الجرامي الـ67، ظهروا وهم يرتدون شارات زرقاء على شكل قلب، في إشارة إلى دعمهم لحملة جمع التبرعات لصالح متضرري حرائق الغابات.

استهدفها ترامب.. من هي قائدة المروحية المتسببة بكارثة واشنطن؟

كشف مؤخرا عن هوية الجندية التي كانت تقود مروحية "بلاك هوك" التي تحطمت الأسبوع الماضي في حادث اصطدام مروع مع طائرة تابعة لـ"أمريكان إيرلاينز" فوق واشنطن، مما أسفر عن مقتل 67 شخصا.

ترامب: سنقطع كل التمويل المستقبلي لجنوب أفريقيا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، أنه سيقطع كل التمويل المستقبلي لجنوب أفريقيا حتى "اكتمال التحقيق في ملف معاملة فئات معينة من الناس بشكل سيئ للغاية".

كوريا الشمالية تنتقد روبيو: لا تسامح مع أي استفزاز أمريكي

انتقدت كوريا الشمالية الإثنين وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو لوصفه إياها بأنها "دولة مارقة"، مؤكدة أنها "لن تتسامح أبدا مع أي استفزاز" أمريكي.

الزمالك ترامب خالد الغندور صرصور شاكيرا القندوسي موجزا موجزا لجميع الأخبار المحلية

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