حقيقة ظهور صرصور على السجادة الحمراء لحفل الجرامي 67

تداول رواد موقع تويتر مقاطع فيديو وصورًا لصرصور زُعم أنه ظهر على السجادة الحمراء لحفل جوائز الجرامي 67، مما أثار موجة من التعليقات الساخرة بين المتابعين، إلا أن الحقيقة أن هذه الصورة تعود إلى حفل الجرامي لعام 2023، حيث التقطها المصور كيفن مازور، وأعيد نشرها مجددًا خلال الحفل الحالي.

وربط البعض تداول الصورة بالسخرية من المغني كاني ويست، خاصة بعد قيامه بحذف جميع متابعيه على إنستجرام، باستثناء النجمة تايلور سويفت، مما أشعل التكهنات والتعليقات الساخرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

الجرامي يُبث لأول مرة عبر ديزني بعد 50 عامًا مع CBS

في تغيير تاريخي، حصلت شبكة ديزني على حقوق بث حفل الجرامي لمدة 10 سنوات، بعد أن كان يُعرض على شبكة CBS لأكثر من خمسة عقود، وتمثل هذه الصفقة خسارة كبيرة لشركة باراماونت التي كانت تمتلك الحقوق سابقًا.

حرائق الغابات في لوس أنجلوس

يأتي الحفل هذا العام بعد حرائق الغابات المدمرة في كاليفورنيا، والتي استمرت أكثر من 3 أسابيع، وأدت إلى مقتل 29 شخصًا، ونزوح آلاف السكان، وتدمير آلاف المباني.

لكن السلطات أعلنت السيطرة على الحرائق بنسبة 100%، ما سمح بإقامة الحفل في موعده دون تأجيل.

جوائز الجرامي

تُعد جوائز الجرامي من أهم الجوائز الموسيقية في العالم، حيث انطلقت عام 1959 لتكريم الموسيقيين المبدعين، ويُقام الحفل سنويًا ليحتفي بأفضل الألبومات، والأغاني، والفنانين في مختلف الفئات الموسيقية.