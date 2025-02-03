‎بيونسيه تصنع التاريخ بفوزها بجائزة أفضل ألبوم كاونتري في الجرامي 67

‎حصدت النجمة العالمية بيونسيه جائزة أفضل ألبوم كاونتري في حفل الجرامي 67 عن ألبومها “Cowboy Carter”، وسط تصفيق حار ووقوف الجمهور.

‎وخلال تسلمها الجائزة، التي قدمتها لها النجمة تايلور سويفت، عبرت بيونسيه عن دهشتها قائلة:

‎“واو، لم أكن أتوقع هذا على الإطلاق”.

‎ووجهت شكرها لفناني موسيقى الكاونتري، وعائلتها، والمتعاونين معها في الألبوم، وجمهورها، كما أعربت عن امتنانها لكونها قادرة على مواصلة شغفها بالموسيقى بعد سنوات طويلة من النجاح.

‎واختتمت خطابها برسالة ملهمة قائلة:

‎“أعتقد أن مصطلح ‘النوع الموسيقي’ يُستخدم أحيانًا كطريقة لحصر الفنانين في أماكن محددة، وأريد فقط أن أشجع الجميع على متابعة شغفهم والبقاء مثابرين.”

‎وكان ألبوم “Cowboy Carter” قد أثار جدلًا واسعًا بسبب دمجه لأنماط موسيقية متعددة، حيث يجمع بين البوب والكاونتري والـR&B وموسيقى الزيديكو وغيرها.

وحقق الألبوم نجاحًا كبيرًا، حيث تصدّر قائمة Billboard 200، ليصبح الألبوم الثامن لبيونسيه الذي يحقق هذا الإنجاز. كما دخلت التاريخ في فبراير 2024 عندما تصدرت أغنيتها “Texas Hold ‘Em” قائمة Billboard Hot Country Songs، في إنجاز غير مسبوق لها في هذا النوع الموسيقي.

الجرامي يُبث لأول مرة عبر ديزني بعد 50 عامًا مع CBS

في تغيير تاريخي، حصلت شبكة ديزني على حقوق بث حفل الجرامي لمدة 10 سنوات، بعد أن كان يُعرض على شبكة CBS لأكثر من خمسة عقود، وتمثل هذه الصفقة خسارة كبيرة لشركة باراماونت التي كانت تمتلك الحقوق سابقًا.

حرائق الغابات في لوس أنجلوس

يأتي الحفل هذا العام بعد حرائق الغابات المدمرة في كاليفورنيا، والتي استمرت أكثر من 3 أسابيع، وأدت إلى مقتل 29 شخصًا، ونزوح آلاف السكان، وتدمير آلاف المباني.

لكن السلطات أعلنت السيطرة على الحرائق بنسبة 100%، ما سمح بإقامة الحفل في موعده دون تأجيل.

جوائز الجرامي

تُعد جوائز الجرامي من أهم الجوائز الموسيقية في العالم، حيث انطلقت عام 1959 لتكريم الموسيقيين المبدعين، ويُقام الحفل سنويًا ليحتفي بأفضل الألبومات، والأغاني، والفنانين في مختلف الفئات الموسيقية.