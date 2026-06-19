عضو بالمحامين: حرمان الممتنع عن سداد النفقة من الخدمات الحكومية ويواجه الحبس

أكد ربيع جمعة الملواني، المحامي بالنقض وعضو مجلس نقابة المحامين، أن الأب الذي يمتنع عن سداد نفقات أبنائه قد يتعرض لعقوبات قانونية تشمل الحبس في بعض الحالات، إلى جانب الحرمان من بعض الخدمات الحكومية منها استخراج البطاقة، والمنع من السفر.

وأضاف، خلال حواره ببرنامج "علامة استفهام" تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن الأب المقصر في أداء التزاماته القانونية يتحول في نظر القانون إلى مخالف أو مدان، وهو ما يترك آثارًا سلبية على الأطفال والأسرة بشكل عام، مؤكدًا الحاجة إلى قانون أحوال شخصية يعالج المشكلات القائمة في القانون الحالي الصادر عام 2000.

ولفت إلى أنه لا ينحاز إلى الزوج ضد الزوجة أو العكس، وإنما يدعم تحقيق الاستقرار الأسري ومعالجة المشكلات المجتمعية الناتجة عن الخلافات الأسرية بين الطرفين.

وأشار إلى أن من بين الملفات التي تحتاج إلى مراجعة في قانون الأحوال الشخصية قضية الخُلع، موضحًا أن معدلاته ارتفعت بصورة كبيرة خلال السنوات الأخيرة، وهو ما يستدعي دراسة الأسباب والآثار المرتبطة بهذه الظاهرة ضمن حوار مجتمعي وقانوني شامل.

وشدد على أهمية الوصول إلى تشريعات تحقق التوازن بين الحقوق والواجبات، وتسهم في الحفاظ على استقرار الأسرة وحماية مصلحة الأطفال باعتبارهم الطرف الأكثر تأثرًا بالخلافات الأسرية.