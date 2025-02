شاكيرا تفوز بجائزة جرامي لأفضل ألبوم بوب لاتيني وتهديها للمهاجرين

حققت النجمة الكولومبية شاكيرا إنجازًا جديدًا بفوزها بجائزة جرامي لأفضل ألبوم بوب لاتيني عن ألبومها الأخير، حيث أهدت الجائزة إلى المهاجرين حول العالم، مؤكدة دعمها لهم خلال خطابها المؤثر أثناء تسلمها الجائزة في حفل الجرامي الـ67.

الفائزون الأبرز في حفل الجرامي 67



• بيونسيه: حصدت جائزتين، الأولى أفضل ألبوم كاونتري عن Cowboy Carter، والثانية أفضل أداء ثنائي مع مايلي سايروس عن أغنية II Most Wanted.

• سابرينا كاربنتر: فازت بجائزتي أفضل ألبوم بوب صوتي عن Short n’ Sweet، وأفضل أداء بوب منفرد عن Espresso.

• دويتشي: حصد جائزة أفضل ألبوم راب عن Alligator Bites Never Heal.

• فريق The Beatles: نال جائزة أفضل أداء روك عن أغنية Now and Then.

• كندريك لامار: فاز بجائزتي أفضل أداء راب وأفضل أغنية راب عن Not Like Us.

لحظات مميزة على السجادة الحمراء

شهدت السجادة الحمراء للحفل ظهور عدد من أبرز نجوم العالم، من بينهم النجم ويل سميث، والنجمتان هيدي كلوم ومايلي سايروس، كما لفت الأنظار ظهور جيدن سميث، ابن ويل سميث، مرتديًا قبعة ضخمة على شكل “قلعة”، ورافقته شقيقته ويلو سميث.

كما ارتدى العديد من النجوم الشارات الزرقاء، في إشارة إلى حملة جمع التبرعات لصالح متضرري حرائق الغابات التي اجتاحت لوس أنجلوس، حيث يعد الحفل أول حدث فني كبير يقام في المدينة بعد هذه الكارثة الطبيعية.

الجرامي يُبث لأول مرة عبر ديزني بعد 50 عامًا مع CBS

في تغيير تاريخي، حصلت شبكة ديزني على حقوق بث حفل الجرامي لمدة 10 سنوات، بعد أن كان يُعرض على شبكة CBS لأكثر من خمسة عقود، وتمثل هذه الصفقة خسارة كبيرة لشركة باراماونت التي كانت تمتلك الحقوق سابقًا.

حرائق الغابات في لوس أنجلوس

يأتي الحفل هذا العام بعد حرائق الغابات المدمرة في كاليفورنيا، والتي استمرت أكثر من 3 أسابيع، وأدت إلى مقتل 29 شخصًا، ونزوح آلاف السكان، وتدمير آلاف المباني.

لكن السلطات أعلنت السيطرة على الحرائق بنسبة 100%، ما سمح بإقامة الحفل في موعده دون تأجيل.

جوائز الجرامي

تُعد جوائز الجرامي من أهم الجوائز الموسيقية في العالم، حيث انطلقت عام 1959 لتكريم الموسيقيين المبدعين، ويُقام الحفل سنويًا ليحتفي بأفضل الألبومات، والأغاني، والفنانين في مختلف الفئات الموسيقية.