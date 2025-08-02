ريال مدريد يفتح صفحة جديدة مع تشابي ألونسو.. بداية ساخنة لـ الليجا

يدخل ريال مدريد غمار موسم 2025/2026 تحت قيادة مدربه الجديد تشابي ألونسو، وسط طموحات كبيرة بمحو خيبة الموسم الماضي، الذي أنهاه الفريق في وصافة الدوري الإسباني خلف غريمه برشلونة.

ورغم عدم خوض الفريق أي مباريات تحضيرية خلال الصيف الجاري بسبب مشاركته في كأس العالم للأندية بالولايات المتحدة، والتي خرج منها في ربع النهائي أمام باريس سان جيرمان، فإن الاستعدادات تتواصل داخل القلعة البيضاء بأجواء من التركيز والحذر.

وسيكتفي ريال مدريد بمباراة ودية وحيدة أمام تيرول النمساوي يوم 12 أغسطس، قبل انطلاق رحلته الرسمية بمواجهة أوساسونا في أولى جولات الليجا يوم 19 من الشهر ذاته، وهي المباراة التي رفضت رابطة الدوري الإسباني تأجيلها رغم طلب النادي.

ويعوّل ريال مدريد هذا الموسم على فلسفة تشابي ألونسو ونهجه الخططي، في محاولة لاستعادة السيطرة محليًا وأوروبيًا، وسط متابعة جماهيرية حذرة، تنتظر ترجمة التطلعات إلى نتائج ملموسة.

مواعيد مباريات ريال مدريد في أغسطس 2025:

ريال مدريد × تيرول (ودية) – الثلاثاء 12 أغسطس، الساعة 8 مساءً

ريال مدريد × أوساسونا – الثلاثاء 19 أغسطس، الساعة 10 مساءً

ريال أوفييدو × ريال مدريد – الأحد 24 أغسطس، الساعة 10:30 مساءً

ريال مدريد × مايوركا – السبت 30 أغسطس، الساعة 10:30 مساءً