حادث مروع على الدائري باتجاه المريوطية .. إصابة 11 شخصا في انقلاب ميكروباص

شهد الطريق الدائري، في الساعات الماضية، حادثًا مروريًا مروعًا إثر انقلاب سيارة ميكروباص أعلى الطريق، باتجاه منطقة المريوطية، وذلك بعد منطقة الوراق تحديدًا عند نزلة الخلايفة، ما أسفر عن إصابة 11 راكبًا بإصابات متفاوتة.

فور تلقي غرفة عمليات محافظة الجيزة بلاغًا بالحادث، انتقلت على الفور سيارات الإسعاف وقوات المرور إلى موقع الحادث.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى الوراق المركزي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وسط متابعة دقيقة من الجهات المعنية.

قامت قوات المرور برفع آثار الحادث من الطريق، والعمل على تسيير حركة المرور التي شهدت تباطؤًا مؤقتًا في اتجاه المريوطية نتيجة الحادث.

كما تم تحرير محضر بالواقعة، وتباشر الجهات المعنية التحقيقات اللازمة للوقوف على أسباب الحادث وملابساته، وسط توقعات بأن تكون السرعة الزائدة أو خلل ميكانيكي وراء الحادث، بانتظار التقرير النهائي.