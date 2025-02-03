تقسم العالم.. المستشار الألماني يعلق على رسوم ترامب الجمركية

قال المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم، إنه من المهم عدم تقسيم العالم من خلال إقامة حواجز تجارية جديدة، مشددا على أن الجميع يستفيد من العولمة.

وجاءت تصريحاته بعد أن فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوما جمركية جديدة على المكسيك وكندا والصين، بحسب وكالة "رويترز".

وكان ترامب قد أعلن أن المنتجات الأوروبية ستكون "قريبا جدا" مستهدَفة بدورها برسوم جمركية.

وعندما سُئل شولتس عن الرد المحتمل من جانب الاتحاد الأوروبي، قال إن التكتل لديه "مجال للتحرك" باعتباره قوة اقتصادية كبرى.

وأضاف شولتس بعد اجتماع مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في تشيكرز، المقر الريفي لرؤساء الوزراء البريطانيين إلى الشمال الغربي من لندن "سنحاول مواصلة العلاقات الاقتصادية معا من منظور التعاون والعمل المشترك".

وكان زعيم المعارضة الألمانية فريدريش ميرتس، وهو المرشح الأبرز للفوز بمنصب المستشار في الانتخابات المقبلة، قد عبر في وقت سابق عن قلقه بشأن الرسوم الجمركية أيضا.