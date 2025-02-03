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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بسبب قرارات ترامب.. ارتفاع كبير في أسعار النفط عالميا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد قاسم

ارتفعت أسعار النفط بعدما فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعريفات جمركية ضخمة على مجموعة من الواردات، بما في ذلك الخام من كندا، مما يهدد بارتفاع التكاليف للمستهلكين.

وزاد خام "غرب تكساس" الوسيط، وهو المعيار الأمريكي، بنسبة 3.7% إلى 75.18 دولاراً للبرميل، في حين كانت مكاسب خام "برنت" أقل ليصل إلى نحو 76 دولاراً للبرميل.

ونفذ ترامب تهديده بفرض رسوم عامة بنسبة 25% على كندا والمكسيك، و10% على السلع الصينية بدءاً من يوم الثلاثاء، مما أثار تعهدات بالرد، وقلص نافذة المفاوضات في اللحظة الأخيرة.

وبحسب وكالة "بلومبرج" ستخضع واردات الولايات المتحدة من الطاقة الكندية لضريبة مخففة بنسبة 10%، والتي تشمل ما يقرب من 4 ملايين برميل يومياً من الخام. تحصل الولايات المتحدة على كل وارداتها من النفط تقريباً من جارتها الشمالية، فضلاً عن حوالي 500 ألف برميل يومياً من المكسيك.

من المرجح أن تترجم التكلفة المتزايدة للمواد الخام إلى ارتفاع الأسعار أمام المستهلك النهائي في الولايات المتحدة، مع ارتفاع العقود الآجلة للبنزين الأكثر نشاطاً بنحو 5% في نيويورك.

وشهد الاضطراب المحتمل لإمدادات النفط الأمريكية، تقلص خصم خام "غرب تكساس" الوسيط مقارنة بخام "برنت" العالمي، إلى حوالي 3 دولارات للبرميل من أدنى مستوى له عند حوالي 4 دولارات في الشهر الماضي.

وكانت أحجام التداول أعلى بكثير من المستويات المتوسطة في الجلسة الآسيوية، مع تداول حوالي 200 ألف عقد من خام "غرب تكساس" الوسيط عبر المنحنى في الساعة الأولى، أو ما يقرب من خمس إجمالي يوم الجمعة.

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