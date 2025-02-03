مكتب إعلام الأسرى: قوات الاحتلال تعتقل 4 فلسطينيين خلال اقتحامها مدينة حلحول في الخليل جنوبي الضفة الغربية

أعلن مكتب إعلام الأسرى، أن قوات الاحتلال تعتقل 4 فلسطينيين خلال اقتحامها مدينة حلحول في الخليل جنوبي الضفة الغربية، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، إجراء مناورة عسكرية وتدريبات طوال اليوم في منطقة الجليل الأعلى.

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، حذر جيش الاحتلال، في بيان له، المدنيين في المنطقة من أنهم قد يرون زيادة في النشاط العسكري، ولكن "لا يوجد قلق بشأن حادثة أمنية".

وقال جيش الاحتلال في بيان له إنه: "في إطار المناورة ستكون هناك حركة كثيفة للمركبات وأفراد الأمن في المنطقة، ولا يوجد خوف من وقوع حادث أمني".

