تنوع ثقافي وفكري غير مسبوق.. 80 دولة في ضيافة معرض القاهرة للكتاب

عرضت قناة القاهرة الإخبارية، تقريرا تليفزيونيا بعنوان «تنوع ثقافي وفكري غير مسبوق.. 80 دولة في معرض القاهرة للكتاب».

وأفاد التقرير: «يعد معرض القاهرة الدولي للكتاب حدثا ثقافيا بارزا يجذب الآلاف من عشاق القراءة، لكنه يشهد في السنوات الأخيرة تحولات كبيرة في ظل تطور التكنولوجيا وانتشار الكتب الرقمية، فهل يظل الكتاب الورقي هون النجم الرئيسي أم أن الثورة الرقمية تعد تشكيل عادات القراءة».

وأضاف: «ورغم كل التحديات التي تواجه الكتاب الورقي إلا أن معرض القاهرة الدولي كل عام تزداد فيه أعداد الزوار مقارنة بأعوامه السابقة، بل وتزداد فيه الدول المشاركة، حيث إن المعرض هذا العام يشارك به 80 دولة، ومن هذه الدول هناك 10 دول تشارك لأول مرة».

وقال أحد زوار المعرض، إنه على الرغم كونه يميل لسماع الكتب الصوتية في الفترة الأخيرة، كونها أسهل ويمكن الاستماع لها في المواصلات أو أثناء تأدية أعمال أخرى، إلا أن متعة الكتاب الورقي لا تُعوض.

بينما أضاف أحد الزوار العرب، أنه كل نوع من الكتب سواء إلكترونية أو ورقية له إيجابياته وسلبياته، لكنه يفضل الكتب الورقية أكثر من نظيرتها الإلكترونية، مشيرا إلى أن الكتب الإلكترونية ميزتها متوافرة مع الفرد في أي وقت ومكان.

وأكد زائر عربي أخر، أن الكتاب الورقي مازال صامدا بقوى رغم التطورات التكنولوجية الموجودة حاليا، ويظهر ذلك من خلال آلاف الزائرين من مختلف الأعمار الذين يكونون حريصين على حضور المعرض كل عام وانتقاء الكتب الورقية، مشيرا إلى أن مصر تتميز بصناعة وكتابة الرواية.