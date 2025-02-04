الكرملين: على أمريكا وقف تقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا كليا

قال الكرملين إنه على الولايات المتحدة وقف تقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا كليا والإسهام في إنهاء الصراع.

جاء ذلك في خبر عاجل أفادت به فضائية “القاهرة الإخبارية”.

في سياق آخر، أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أمس الاثنين، أنه لا توجد معلومات جديدة بشأن اجتماع محتمل بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب.

وقال المتحدث باسم الكرملين - في تصريح نقلته وكالة أنباء “تاس” الروسية: "قبل مناقشة مكان مثل هذا الاجتماع، يجب علينا أولا تحديد موضوع الاجتماع، ولا توجد أخبار بهذا الشأن".

وأوضحت الوكالة الروسية أن تصريحات بيسكوف تأتي ردا على تقارير غربية أشارت إلى أن الجانب الروسي يدرس الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية كمكانين محتملين للمحادثات بين بوتين وترامب.



