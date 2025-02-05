رئيس شعبة الذهب: الذهب يسجل أرقامًا قياسية ويتجه نحو 3000 دولار للأوقية.. فيديو

يبحث الكثير من المواطنين عن أسعار الذهب خلال هذه الفترة، والبعض يسأل أيضًا عن مصير الذهب في عهد الرئيس الأمريكي الجديد ترامب، وأن الفترة الأخيرة هناك تحركات في أسعار الذهب.

وقال هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، أن تصريحات الرئيس الأمريكي تؤكد أنه يدعم الاقتصاد، وأن سعر الذهب انخفض 100 دولار في أول يوم بعد فوز ترامب.

ولفت إلى أنه يتوقع ارتفاعات في أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، وأن الذهب يحقق رقم قياسي عالمي جديد، بوصل السعر إلى 2840 دولار للوقية، وأن هذا الرقم يحقق لأول مرة وأن الفترة المقبلة سيكون هناك ارتفاعات جديدة وسيصل إلى 3000 دولار للوقية.

وأوضح أن القرارات الاقتصادية التي اتخذها ترامب أثرت بشكل كبير على السوق العالمية للذهب.





بورصة الذهب مباشر

سعر الذهب عالميًا الآن سجل 2844 دولارًا للأوقية.

سعر الذهب عيار 18

سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 3414 جنيها للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 21

سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وصل إلى 3983 جنيها دون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3 و8% من سعر الجرام.

سعر الذهب عيار 24

أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 4552 جنيها.



سعر الجنيه الذهب اليوم



بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم 31.867 جنيهًا.



وتشهد الأسواق حالة من عدم اليقين، والتقلبات السعرية، بشأن عوامل متباينة من بينها الحرب التجارية، والمخاطر الجيوسياسية، والديون السيادية الأمريكية، والتحولات في السياسات النقدية والمالية المتضاربة للبنوك المركزية.



بجانب المخاوف بشأن التداعيات الاقتصادية المحتملة للتعريفات التجارية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، دفعت المستثمرين للتحوط بالذهب، وسط تكهنات بأن سياسات ترامب الاقتصادية من شأنها أن تعزز التضخم.

وعلاوة على ذلك، لا يزال المستثمرون قلقين من أن التعريفات الجمركية الجديدة التي فرضها ترامب، إذا استمرت، قد تؤدي إلى تفاقم التضخم في الولايات المتحدة بشكل كبير وتثبت توقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي المتشددة.



على الرغم من أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يذكر المعادن الثمينة في خططه التعريفية، إلا أن المخاطر كانت كافية لتعزيز تسليمات الذهب إلى بورصة كومكس في نيويورك كجزء من سعي السوق إلى التحوط لمواقفها في بورصة كومكس الأمريكية.

ومن المقرر أن يتحدث بعض أعضاء بنك الاحتياطي الفيدرالي، من بينهم، رافائيل بوسيك من بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا وماري دالي من بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو.