أسعار الذهب في الكويت مستهل تعاملات اليوم الأربعاء

أسعار الذهب في الكويت استقرت مستهل تعاملات اليوم الأربعاء، بعد أن شهدت ارتفاع متأثرة بصعود الأوقية بالبورصة العالمية، وتراجع الدولار، وسط مخاوف الحرب التجارية العالمية.

ويقدم موقع صدى البلد الإخباري، سعر الذهب اليوم الأربعاء 5-2-2025، في الكويت ضمن نشرته الخدمية.

سعر الذهب عيار 21

سجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا 24.325 دينار

سعر الذهب عيار 24

وصل سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرا 27.800 دينار

سعر الذهب عيار 18

سعر الذهب عيار 18 وصل إلى 20.850 دينار.

أسعار الذهب في الكويت

عيار الذهب سعر الذهب سعر الذهب عيار 24 27.800 دينار سعر الذهب عيار 22 25.475 دينار سعر الذهب عيار 21 24.325 دينار سعر الذهب عيار 18 20.850 دينار سعر الذهب عيار 14 16.200 دينار سعر الذهب عيار 12 13.900 دينار الاونصة 864.325 دينار سعر الجنيه الذهب اليوم 194.525 دينار الأونصة بالدولار 2796.73 دولار

سعر الجنيه الذهب اليوم

سعر الجنيه الذهب اليوم سجل 194.525 دينار.

سعر أونصة الذهب سجلت 864.325 دينار.