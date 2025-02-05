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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الذهب في الكويت مستهل تعاملات اليوم الأربعاء

مشغولات ذهبية
مشغولات ذهبية
علياء فوزى

أسعار الذهب في الكويت استقرت مستهل تعاملات اليوم الأربعاء، بعد أن شهدت ارتفاع متأثرة بصعود الأوقية بالبورصة العالمية، وتراجع الدولار، وسط مخاوف الحرب التجارية العالمية.

ويقدم موقع صدى البلد الإخباري، سعر الذهب اليوم الأربعاء 5-2-2025، في الكويت ضمن نشرته الخدمية.

سعر الذهب عيار 21 

سجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا 24.325 دينار

سعر الذهب عيار 24 

وصل سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرا 27.800 دينار

سعر الذهب عيار 18 

سعر الذهب عيار 18 وصل إلى 20.850 دينار.

أسعار الذهب في الكويت 

عيار الذهبسعر الذهب 
سعر الذهب عيار 2427.800 دينار 
سعر الذهب عيار 2225.475 دينار 
سعر الذهب عيار 2124.325 دينار 
سعر الذهب عيار 1820.850 دينار 
سعر الذهب عيار 1416.200 دينار 
سعر الذهب عيار 12 13.900 دينار 
الاونصة864.325 دينار 
سعر الجنيه الذهب اليوم194.525 دينار 
الأونصة بالدولار2796.73 دولار

سعر الجنيه الذهب اليوم 

سعر الجنيه الذهب اليوم سجل 194.525 دينار.

سعر أونصة الذهب سجلت 864.325 دينار.

الذهب أسعار الذهب في الكويت سعر الذهب اليوم الاربعاء

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