أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء استقرت، عقب ارتفاعها امس مع ارتفاع الأوقية بالبورصة العالمية، وتراجع الدولار، وسط مخاوف الحرب التجارية العالمية.

ويقدم موقع صدى البلد الإخباري سعر الذهب اليوم الأربعاء 5-2-2025 خلال مستهل التعاملات، في السعودية ضمن نشرته الخدمية.

سعر الذهب عيار 21

سجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا 295.00 ريال

سعر الذهب عيار 24

وصل سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرا 337.25 ريال

سعر الذهب عيار 18

سعر الذهب عيار 18 وصل إلى 253.00 ريال

أسعار الذهب في السعودية

عيار الذهب سعر الذهب سعر الذهب عيار 24 337.25 ريال سعر الذهب عيار 22 309.00 ريال سعر الذهب عيار 21 295.00 ريال سعر الذهب عيار 18 253.00 ريال سعر الذهب عيار 14 196.75 ريال سعر الذهب عيار 12 168.50 ريال الاونصة 10487.75 ريال سعر الجنيه الذهب اليوم 2360.25 ريال الأونصة بالدولار 2796.73 دولار

سعر الجنيه الذهب اليوم

سعر الجنيه الذهب اليوم سجل 2360.25 ريال

سعر أونصة الذهب سجلت 10487.75 ريال