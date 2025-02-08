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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

فورد تقدم اكسبلورر 2025 بتحديثات جديدة .. صور

فورد اكسبلورر 2025
فورد اكسبلورر 2025
صبري طلبه

كشفت فورد العالمية عن تحديثات جديدة للسيارة الرياضية  اكسبلورر، والتي تنضم إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، وحصلت هذه النسخة على باقة من التحديثات الجديدة سواء من الناحية الداخلية أو الخارجية.

القدرات الفنية للسيارة فورد اكسبلورر 2025

تعمل السيارة فورد اكسبلورر 2025 بناقل سرعات 10 غيار أوتوماتيك، مع محرك رباعي الأسطوانات سعة 2300 سي سي تيربو، بقوة 300 حصانا و420 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، بالاضافة إلى محرك اخر سداسي الاسطوانات 3000 سي سي توين تيربو، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 400 حصانا وعزم دوران 563 نيوتن متر.

فورد اكسبلورر 2025

تجهيزات ومواصفات السيارة فورد اكسبلورر 2025

حصلت السيارة فورد اكسبلورر 2025 على شبكة أمامية باللون كبيرة باللون الاسود، وجنوط يتراوح قياسها بين 18 و20 بوصة، ومجموعة من التجهيزات تتضمن نظام صوتي طراز Bang & Olufsen مكون من 10 مكبرات، كاميرا 360 درجة.

فورد اكسبلورر 2025

زودت السيارة فورد اكسبلورر 2025 بشاشة تعمل باللمس قياسها 13.2 بوصة، مقاعد مُدفأة، مجموعة عدادات رقمية مقاس 12.3 بوصة، نظام تحكم أوتوماتيكي بالمناخ ثلاثي المناطق، مساعدة التوجيه في حالات الطوارئ، فرمل طارئة تلقائية، تنبيه حركة المرور، مثبت سرعة تكيفي، مراقبة النقطة العمياء.

فورد اكسبلورر 2025

أسعار سيارة فورد اكسبلورر 2025 عالميًا 

تبدأ أسعار السيارة فورد اكسبلورر 2025 في السوق العالمي من 41,350 دولار للفئة Active، وبسعر يبدأ من 46,210 دولار للفئة ST-Line، بينما يبدأ سعر فئة بلاتينيوم من 53,845 دولار، و 55,855 دولار أمريكي للفئة اكسبلورر ST.

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