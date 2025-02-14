غياب طويل.. جوارديولا يصدم جماهير السيتي بشأن إصابة نجم الفريق

أكد الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، أن مانويل أكانجي مدافع الفريق، سيخضع لعملية جراحية.

وكان أكانجي تعرض لإصابة قوية خلال مواجهة مانشستر سيتي ضد ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا، الثلاثاء الماضي، والتي انتهت بخسارة السيتي 3-2.

وقال جوارديولا خلال مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة: “أكانجي سيخضع لجراحة يوم السبت وسيغيب بين 8 لـ 10 أسابيع”.

وحول موقف جريليش وجونزاليس من المشاركة أمام نيوكاسل، أجاب: “لا أعرف إذا كان جريليش سيشارك في مباراة الغد أم لا، سنرى ونقرر بخصوص ذلك في الساعات القليلة القادمة، بينما جونزاليس يتحسن يوما بعد يوم، سنقيم حالته البدنية في الساعات القليلة القادمة”.

ويستعد مانشستر سيتي لمواجهة نيوكاسل، غدًا السبت، ضمن منافسات الجولة 25 من مسابقة الدوري الإنجليزي.

ويتواجد مانشستر سيتي في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 41 نقطة.