اختياري الوحيد .. زوجة أحمد سعد تغازله بهذه الكلمات

حرصت علياء بسيوني، زوجة الفنان أحمد سعد على التغزل بزوجها بمناسبة عيد الحب وقامت بنشر صورة تجمعهما سويا على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك وكتبت: “اختياري الوحيد، عيد حب سعيد”.

ليرد أحمد سعد: “روح قلبي happy first dance ”.

وكشف الفنان أحمد سعد عن موعد حفل زفافه هو وزوجته علياء بسيوني ، بعد عودتهما مجددا خلال الفترة الماضية عقب فترة من الانفصال.

وقال أحمد سعد خلال لقائه مع et بالعربي أنه من المقرر اقامة حفل الزفاف فى شهر مايو المقبل مؤكدا ان الفرح سيكون به الأجواء التقليدية التى تتواجد فى أى حفل زفاف.

واستكمل أحمد سعد،: "الفرح هيكون فيه كل الأجواء اللى الناس بتحبها وهنعزم فيه ناس كتيرة جدا وهغني فى الفرح وهعتبر نفسي نمرة وهحاسب علياء النص بالنص .

واحتفل الفنان أحمد سعد، بألبومه الجديد «حبيبنا» في حفل بأحد الفنادق، حضره صناع الألبوم وعدد كبير من نجوم الفن والغناء.