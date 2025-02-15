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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

تراجع أسعار الذهب في مصر اليوم.. عيار 21 يتخلى عن 4100 جنيه

تراجع أسعار الذهب في مصر اليوم.. عيار 21 يتخلى عن 4100 جنيه
تراجع أسعار الذهب في مصر اليوم.. عيار 21 يتخلى عن 4100 جنيه
عبد العزيز جمال

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم تراجعًا ملحوظًا بعد موجة من الارتفاعات المتتالية خلال الأيام الماضية، متأثرة بالتحركات العالمية في سوق المعدن الأصفر. 

وتأتي هذه الانخفاضات وسط توقعات متباينة بشأن اتجاه الأسعار خلال الفترة المقبلة، ما يثير تساؤلات حول ما إذا كان هذا التراجع مؤقتًا أم بداية لانخفاض جديد.

انخفاض أسعار الذهب في السوق المحلية

سجلت أسعار الذهب اليوم تراجعًا واضحًا مقارنة بأسعار الأمس، حيث انخفض سعر جرام الذهب عيار 24  4651 جنيهًا للبيع ، مما يعكس حركة تصحيحية بعد المكاسب الأخيرة التي شهدها المعدن النفيس. 

ويُعد عيار 24 الخيار الأمثل للراغبين في الاستثمار نظرًا لنقاء الذهب فيه بنسبة تصل إلى 99.99%.

الذهب عيار 21

أما الذهب عيار 21، وهو الأكثر تداولًا في السوق المصرية، فقد سجل انخفاضًا ليصل إلى 4070 جنيهًا للبعي بعد أن كان 4150 جنيهًا للشراء في تعاملات أمس مع حالة التذبذب العالمية بفارق 80 جنيها.

تراجع أسعار الذهب بمختلف الأعيرة

شمل الانخفاض جميع الأعيرة الأخرى، حيث انخفض سعر جرام الذهب عيار 22 من جنيهًا إلى 4285 جنيهًا، بينما هبط عيار 18 إلى 3489 جنيهًا، مما يجعله خيارًا أكثر جاذبية لمن يرغبون في شراء المشغولات الذهبية بأسعار أقل نسبيًا.

أما الأعيرة الأقل من حيث نسبة الذهب، فقد شهدت أيضًا تراجعًا، حيث بلغ سعر عيار 14 اليوم 2727 جنيهً، بينما وصل سعر عيار 12 إلى 2337 جنيهًا.

تراجع سعر الأوقية والجنيه الذهب

انعكس الانخفاض العالمي في أسعار الذهب على السوق المصرية، حيث سجل سعر الأوقية (الأونصة) انخفاضًا ليصل إلى145387 جنيهًا، ما يعكس التراجع الطفيف في الأسعار العالمية وسط توقعات بمزيد من التقلبات خلال الأيام المقبلة.

كما هبط سعر الجنيه الذهب إلى 32720 جنيهًا، وهو ما يمثل فرصة للراغبين في شراء الذهب كاستثمار على المدى الطويل.

أفضل وقت للشراء أم البيع؟

مع انخفاض أسعار الذهب اليوم، يرى بعض المحللين أن هذا التوقيت قد يكون مناسبًا للراغبين في شراء الذهب، خاصة مع توقعات بعودته إلى الارتفاع مجددًا في حال تغيرت العوامل الاقتصادية المؤثرة عليه. 

أما بالنسبة للراغبين في البيع، فقد يكون من الأفضل الانتظار لحين اتضاح الرؤية بشأن اتجاه الأسعار عالميًا.

 

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