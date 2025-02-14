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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

آخر تحديث لسعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

الذهبا
الذهبا
محمد صبيح

شهدت أسعار الذهب في مصر تغيرات ملحوظة في ختام تعاملات اليوم الجمعة الموافق 14 فبراير 2025. واختلفت الأسعار وفقًا للعيارات المختلفة المتوفرة في محلات الصاغة.

بلغ سعر بيع عيار 24 مبلغ 4669 جنيهًا بينما سجل سعر الشراء 4646 جنيهًا. أما عيار 22، فقد سجل سعر البيع 4280 جنيهًا وسعر الشراء 4259 جنيهًا.

أسعار الذهب اليوم الجمعة 14-2-2025

  • سعر الذهب عيار 24    4669 جنيها للبيع   و4646 جنيها للشراء
  • سعر الذهب عيار 22    4280 جنيها للبيع     و4259 جنيها للشراء
  • سعر الذهب عيار 21    4085 جنيها للبيع     و4065 جنيها للشراء
  • سعر الذهب عيار 18    3501 جنيه للبيع     و3484 جنيها للشراء
  • سعر الذهب عيار 14    2723 جنيها للبيع     و2710 جنيهات للشراء
  • سعر الذهب عيار 12    2334 جنيها  للبيع    و2323 جنيها للشراء
  • سعر الاونصة    145209 جنيهات للبيع     و144498 جنيها للشراء
  • سعر الجنيه الذهب    32680 جنيها للبيع     و32520 جنيها للشراء
  • سعر الأونصة بالدولار    2881.43 دولار

وفيما يتعلق بعيار 21، فقد بلغ سعر البيع 4085 جنيهًا وسعر الشراء 4065 جنيهًا. بينما سجل عيار 18 سعر بيع 3501 جنيه وسعر شراء 3484 جنيهًا. وعند الحديث عن العيارات الأدنى، سجل عيار 14 سعر بيع 2723 جنيهًا وسعر شراء 2710 جنيهات، وعيار 12 سجل سعر بيع 2334 جنيهًا وسعر شراء 2323 جنيهًا.

بالنسبة للأونصة، بلغ سعرها 145209 جنيهات للبيع و144498 جنيهًا للشراء. أما الجنيه الذهب، فقد سجل سعر بيع 32680 جنيهًا وسعر شراء 32520 جنيهًا. كما سجلت الأونصة بالدولار الأمريكي 2881.43 دولار.

عيار الذهبسعر البيعسعر الشراء 
عيار 244669 جنيه4646 جنيه 
عيار 224280 جنيه4259 جنيه 
عيار 214085 جنيه4065 جنيه 
عيار 183501 جنيه3484 جنيه 
عيار 142723 جنيه2710 جنيه 
عيار 122334 جنيه2323 جنيه 
الاونصة145209 جنيه144498 جنيه 
الجنيه الذهب32680 جنيه32520 جنيه 
الأونصة بالدولار2881.43 دولار

تتأثر أسعار الذهب في مصر بعدة عوامل منها سعر الدولار الأمريكي والظروف الاقتصادية العالمية والمحلية. تختلف أسعار الذهب بين المحلات بناءً على سياسة التسعير المتبعة في كل محل وحجم الطلب على الذهب. يُعتبر الذهب ملاذًا آمنًا في ظل التقلبات الاقتصادية والسياسية، لذا فإن متابعة الأسعار بشكل دوري أمر ضروري لاتخاذ القرارات الاستثمارية الصحيحة.

أسعار الذهب اليوم الجمعة 15 2 2025 سغر الذهب عيار 24 سغر الذهب عيار 22

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