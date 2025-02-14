آخر تحديث لسعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

شهدت أسعار الذهب في مصر تغيرات ملحوظة في ختام تعاملات اليوم الجمعة الموافق 14 فبراير 2025. واختلفت الأسعار وفقًا للعيارات المختلفة المتوفرة في محلات الصاغة.

بلغ سعر بيع عيار 24 مبلغ 4669 جنيهًا بينما سجل سعر الشراء 4646 جنيهًا. أما عيار 22، فقد سجل سعر البيع 4280 جنيهًا وسعر الشراء 4259 جنيهًا.

أسعار الذهب اليوم الجمعة 14-2-2025

سعر الذهب عيار 24 4669 جنيها للبيع و4646 جنيها للشراء

سعر الذهب عيار 22 4280 جنيها للبيع و4259 جنيها للشراء

سعر الذهب عيار 21 4085 جنيها للبيع و4065 جنيها للشراء

سعر الذهب عيار 18 3501 جنيه للبيع و3484 جنيها للشراء

سعر الذهب عيار 14 2723 جنيها للبيع و2710 جنيهات للشراء

سعر الذهب عيار 12 2334 جنيها للبيع و2323 جنيها للشراء

سعر الاونصة 145209 جنيهات للبيع و144498 جنيها للشراء

سعر الجنيه الذهب 32680 جنيها للبيع و32520 جنيها للشراء

سعر الأونصة بالدولار 2881.43 دولار

وفيما يتعلق بعيار 21، فقد بلغ سعر البيع 4085 جنيهًا وسعر الشراء 4065 جنيهًا. بينما سجل عيار 18 سعر بيع 3501 جنيه وسعر شراء 3484 جنيهًا. وعند الحديث عن العيارات الأدنى، سجل عيار 14 سعر بيع 2723 جنيهًا وسعر شراء 2710 جنيهات، وعيار 12 سجل سعر بيع 2334 جنيهًا وسعر شراء 2323 جنيهًا.

بالنسبة للأونصة، بلغ سعرها 145209 جنيهات للبيع و144498 جنيهًا للشراء. أما الجنيه الذهب، فقد سجل سعر بيع 32680 جنيهًا وسعر شراء 32520 جنيهًا. كما سجلت الأونصة بالدولار الأمريكي 2881.43 دولار.

عيار الذهب سعر البيع سعر الشراء عيار 24 4669 جنيه 4646 جنيه عيار 22 4280 جنيه 4259 جنيه عيار 21 4085 جنيه 4065 جنيه عيار 18 3501 جنيه 3484 جنيه عيار 14 2723 جنيه 2710 جنيه عيار 12 2334 جنيه 2323 جنيه الاونصة 145209 جنيه 144498 جنيه الجنيه الذهب 32680 جنيه 32520 جنيه الأونصة بالدولار 2881.43 دولار

تتأثر أسعار الذهب في مصر بعدة عوامل منها سعر الدولار الأمريكي والظروف الاقتصادية العالمية والمحلية. تختلف أسعار الذهب بين المحلات بناءً على سياسة التسعير المتبعة في كل محل وحجم الطلب على الذهب. يُعتبر الذهب ملاذًا آمنًا في ظل التقلبات الاقتصادية والسياسية، لذا فإن متابعة الأسعار بشكل دوري أمر ضروري لاتخاذ القرارات الاستثمارية الصحيحة.