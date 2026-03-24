كلود من Anthropic يحصل على ميزة “التحكم في الكمبيوتر” لمتابعة المهام بدلًا من المستخدم

كشفت منصة SiliconANGLE أن شركة Anthropic أعلنت عن إضافة ميزة جديدة لمساعدها الذكي Claude تسمح له باستخدام جهاز الكمبيوتر نفسه لتنفيذ المهام، بحيث يمكنه النقر بالماوس، والتمرير، والتنقل داخل التطبيقات ومواقع الويب تمامًا كما يفعل المستخدم.

أوضحت الشركة أن الميزة، التي تحمل اسم “computer use” أو استخدام الكمبيوتر، طُرحت حاليًا في مرحلة معاينة بحثية لمشتركي خطتي Claude Pro وClaude Max، وتعمل جنبًا إلى جنب مع أداة الهاتف المحمول Dispatch التي تتيح إرسال المهام من الهاتف ليكملها Claude على الكمبيوتر عن بُعد.

طريقة عمل الميزة

أوضحت Anthropic في المدونة الرسمية، بحسب ما نقلته SiliconANGLE، أن Claude يحاول أولًا تنفيذ المهام عبر تكاملات جاهزة مع خدمات مثل Google Calendar وSlack وغيرها من الأدوات المدعومة.

أشارت الشركة إلى أنه عندما لا يكون هناك موصل (Connector) مناسب، ينتقل Claude تلقائيًا إلى وضع التحكم المباشر في الكمبيوتر من خلال “رؤية” الشاشة والتنقل داخل النظام، حيث يمكنه فتح الملفات والمستندات، وتشغيل المتصفح، واستخدام أدوات التطوير، وتنفيذ خطوات متتابعة بشكل ذاتي.

أكدت الوثائق الفنية أن هذه الإمكانية تعتمد على ما يُعرف بأداة “computer use” في واجهة Claude البرمجية، والتي تتيح له التقاط لقطات شاشة والتعامل مع الماوس ولوحة المفاتيح داخل بيئة سطح مكتب افتراضية، مع توفير تطبيقات مثبتة مسبقًا مثل متصفح Firefox وحزمة LibreOffice ومدير ملفات للعمل داخلها.

فائدة خاصة للمطورين

أشارت SiliconANGLE إلى أن Anthropic ترى أن المطورين سيكونون من أكثر المستفيدين من ميزة “استخدام الكمبيوتر”، إذ يستطيع Claude تنفيذ مهام تطوير كاملة داخل بيئة العمل المتكاملة IDE.

أوضحت الشركة أن المساعد يمكنه فتح مشروع برمجي، وإجراء تعديلات على الشيفرة، وتشغيل الاختبارات، ثم إعداد وإرسال طلبات الدمج Pull Requests في أنظمة إدارة الكود، بينما يتفرغ المطوّر لأعمال أخرى أكثر أهمية.

أكدت أمثلة استعرضتها مصادر أخرى أن Claude يستطيع أيضًا تنفيذ مهام مكتبية معقدة، مثل فتح عروض تقديمية، وتحويلها إلى ملفات PDF، وإرفاقها بدعوات اجتماعات في التقويم، أو ملء جداول بيانات ببيانات مجمّعة من الويب، وهي خطوات كانت تتطلب سابقًا تدخّلًا يدويًا من المستخدم خطوة بخطوة.

نموذج أمان قائم على الإذن المسبق ومراقبة المستخدم

أوضحت Anthropic أن الميزة الجديدة تعتمد على نهج “الأذن أولًا” لضمان الأمان، حيث يطلب Claude إذنًا صريحًا من المستخدم قبل الوصول إلى أي تطبيق جديد على الكمبيوتر أو تنفيذ نوع جديد من الأوامر.

أشارت الشركة إلى أن المستخدم يستطيع في أي وقت إيقاف ما يفعله Claude إذا لاحظ سلوكًا غير مرغوب فيه، وأن الميزة مصممة بحيث تظل كل خطوة “مرئية” للمستخدم، سواء من خلال عرض سير التنفيذ على الشاشة أو عبر تقارير بما تم إنجازه.

أكدت تقارير موازية أن Anthropic تربط هذه الإمكانية بسياسات “التدرج المسؤول” في تطوير أنظمتها، موضحة أن طرح ميزة بهذا المستوى من التحكم في جهاز المستخدم يأتي في إطار بحثي أولًا، مع تطبيق ضوابط أمان ومراجعة مستمرة للسلوك قبل التفكير في توسيعها إلى نطاق أوسع أو جعلها متاحة بشكل افتراضي للجميع.

خطوة نحو “وكلاء” ذكاء اصطناعي أكثر استقلالية

أشارت SiliconANGLE إلى أن ميزة “استخدام الكمبيوتر” تمثل جزءًا من توجه أوسع نحو بناء نماذج “وكلاء” (Agentic AI) قادرة على تنفيذ مهام متعددة الخطوات بشكل مستقل داخل بيئات رقمية، وليس الاكتفاء بالرد على الأسئلة نصيًا.

أوضحت تحليلات تقنية أن تمكين Claude من قراءة محتوى الشاشة والتفاعل مع التطبيقات عبر الماوس ولوحة المفاتيح يقرّبه من نموذج “المساعد الرقمي العامل” الذي يمكن تكليفه بمهام مكتبية أو تطويرية وتركه يعمل عليها لفترة، مع تدخل بشري عند الحاجة فقط.

أكدت هذه التقارير أن هذه الخطوة تضع Anthropic في منافسة مباشرة مع اتجاهات مشابهة لدى شركات أخرى في سوق الذكاء الاصطناعي، لكنها في الوقت نفسه تفتح نقاشًا متجددًا حول موازنة الكفاءة مع الأمان والخصوصية عندما يُمنح نظام ذكاء اصطناعي القدرة على التحكم في حاسوب المستخدم بشكل شبه كامل.