تمهيدًا لطرحه للتصويت.. لجنة الأمن القومي في الكنيست تصدّق على مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين

صادقت لجنة الأمن القومي في الكنيست الإسرائيلي، مساء الثلاثاء على مشروع قانون يقضي بفرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين بسجون الاحتلال المدانين بتنفيذ عمليات أدت إلى مقتل إسرائيليين.

وجاء قرار لجنة الأمن القومي الإسرائيلي بالكنيست، تمهيدًا لعرضه على الهيئة العامة لـ "لكنيست" للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة الأسبوع المقبل.

وقال حزب عوتسما يهوديت الإسرائيلي، في بيان إن اللجنة برئاسة عضو الكنيست تسفيكا فوغل أقرت مشروع القانون الذي بادرت إليه عضو الكنيست ليمور سون هارميلخ، ويقوده وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير.

