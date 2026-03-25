قبل السفر .. ماذا قالت «مصر للطيران» عن مواعيد الوصول للمطار؟

أصدرت مصر للطيران بيانًا إعلاميًا، اليوم الأربعاء 25 مارس 2026، دعت فيه عملاءها إلى التواجد المبكر في المطارات، وذلك بسبب عدم استقرار الأحوال الجوية التي تشهدها البلاد يومي الأربعاء والخميس 25 و26 مارس.

وأوضحت الشركة ضرورة وصول الركاب قبل موعد الإقلاع بـ4 ساعات للرحلات الدولية، و3 ساعات للرحلات الداخلية، لتفادي أي تأخيرات أو إجراءات استثنائية نتيجة الظروف الجوية.

الأرصاد تحذر من موجة عنيفة

وفي تطور جديد، أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تحذيرات شديدة اللهجة بشأن حالة الطقس، مؤكدة أن البلاد ستشهد موجة قوية من عدم الاستقرار تبدأ اليوم الأربعاء وتستمر حتى الخميس، وتشمل معظم أنحاء الجمهورية.

وأوضحت الهيئة أن هذه الموجة ستترافق مع أمطار متفاوتة الشدة، قد تكون رعدية وغزيرة في بعض المناطق، مع احتمالية سقوط حبات البرد، خاصة في المناطق الشمالية والدلتا والقاهرة الكبرى.

كما توقعت الهيئة نشاطًا ملحوظًا في حركة الرياح، تصل سرعتها إلى 40–50 كيلومترًا في الساعة، ما قد يؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة وانخفاض مستوى الرؤية الأفقية، خاصة على الطرق الصحراوية والمكشوفة.

إلى جانب ذلك، سجلت التوقعات انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة، يتراوح بين 3 و4 درجات، ما يزيد الإحساس بالبرودة، خاصة خلال ساعات الليل.