قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عطل فني يضرب طائرة وزير خارجية أمريكا في الجو
آخر تحديث لسعر الذهب اليوم 14-2-2025
بعد قرار تبكيرها رسميًا.. متى يتم صرف مرتبات فبراير 2025؟
هل فاتتك ليلة النصف من شعبان بأذان الفجر؟.. لديك فرصة
تحذير من الأرصاد: شبورة كثيفة ورياح نشطة تضرب هذه المناطق
ليلة النصف من شعبان.. النبي أوصى باغتنامها بهذا الدعاء
الأهلي سبب رفض ميكالي تدريب الزمالك.. تفاصيل
لماذا سميت ليلة النصف من شعبان عيد الملائكة؟
أسعار الفاكهة والخضروات اليوم الجمعة
شمامسة جدد بمطاي على يد الأنبا جوارجيوس .. صور
آخر تحديث لسعر أغلى جرام ذهب اليوم 14-2-2025
أفضل 100 دعاء في ليلة النصف من شعبان تجمع لك الأرزاق.. صحة ومال وبنين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

آخر تحديث لسعر الذهب اليوم 14-2-2025

سعر الذهب
سعر الذهب

استقر سعر سعر الذهب في مستهل تعاملات اليوم الجمعة 14-2-2025، داخل محلات الصاغة المصرية ودون أي تغيير يذكر في قيمة الجرام الواحد.

وقبل اغلاق تعاملات أمس الخميس، زادت تسعيرة المعدن الأصفر ليصعد سعر الجرام الواحد  مقدار 20 جنيها  بمعظم الأعيرة الذهبية .

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 4090 جنيها للبيع و 4115 جنيها للشراء.

وصل سعر عيار 24 الأكثر قيمة نحو  4674 جنيها للبيع و 4702 جنيها للشراء

بلغ سعر عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية نحو 3505 جنيها للبيع و 3527 جنيها للشراء 

وسجل سعر عيار 14 الأدني قيمة نحو 2726 جنيها للبيع و 2743 جنيها للشراء.

بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 32.72 ألف جنيه للبيع و 32.92 ألف جنيه للشراء

ووصل سعر أوقية الذهب نحو 2915 دولار للبيع و 2916 دولار للشراء.

ترقب الاسواق

وسجل سعر الذهب في مصر صعود ملحوظ خلال تداولات اليوم الخميس ليجد الدعم من أسعار الذهب العالمي الذي عاد إلى الصعود من جديد، كما وجد الذهب المحلي المزيد من الدعم من استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بعد ارتفاع ملحوظ أمس.

 وتترقب الأسواق اليوم لحركة السعر وهل سيخترق هذا المستوى ويستمر في الصعود أم سيشهد تداولات عرضية حول 4100 جنيه للجرام في انتظار تجميع المزيد من الزخم الصاعد، وفق التحليل الفني لجولد بيليون.

حتى الآن لم يظهر الذهب علامة على الدخول في تصحيح سلبي وذلك بسبب الدعم الذي يجده من ارتفاع سعر الذهب العالمي بالإضافة إلى استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه عند مستويات مرتفعة.

ولكن نترقب الحركة القادمة من الذهب خاصة أن كل اقتراب من قمته السعرية قد يزيد من فرص الدخول في حركة تصحيح، ولكن حركة السعر ستعتمد بشكل رئيسي على تطورات سعر أونصة الذهب العالمي.

اخبار مصر مال واعمال سعر الذهب اليوم سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 24 اليوم سعر عيار 18 اليوم سعر عيار 14

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لقاء وزير الصحة والسكان ونقيب أطباء الأسنان

إلغاء التكليف.. نقيب أطباء الأسنان يصدم دفعة 2023 بعد لقاء وزير الصحة

صورة امين الشرطة المعثور علي جثته بمياه الملاحة بطنطا

ننشر أول صورة لـ أمين الشرطة الذي عثر على جثته بمياه ترعة الملاحة بطنطا (خاص)

ليلة النصف من شعبان

4 ركعات في ليلة النصف من شعبان.. تقضي حوائجك وتغفر الذنوب.. أوصى بها النبي في 8 خطوات

مصطفي مدبولي

بشرى سارة من رئيس الوزراء للمواطنين قبل شهر رمضان

الإيجار القديم

3 سنوات وزيادة 60%.. مفاجأة بشأن تعديل قانون الإيجار القديم

الطقس في مصر

آخر أيام الموجة الباردة.. الأرصاد تعلن تفاصيل الطقس غدا

وزير التربية والتعليم

محكمة القضاء الإداري تتدخل لفض خلاف وزير التعليم مع معلمي اللغة الثانية|ماذا حدث؟

قرار عاجل من بنك مصر لعملائه قبل اجتماع البنك المركزي

قرار عاجل من بنك مصر لعملائه قبل اجتماع "المركزي"

ترشيحاتنا

إسماعيل عبد الغفار

رئيس الأكاديمية البحرية: مصر ستصبح رائدة في تجارة الترانزيت

السفير إيهاب أبو سريع

سفير مصر باليمن يقدم صورة من أوراق اعتماده إلى وزير الخارجية

السفيرة عبير علم الدين سفيرة مصر في موريشيوس

تشجيع القطاع الخاص المصري على التوسع في أسواق موريشيوس

بالصور

تيلدا سوينتون تهاجم سياسة التهجير أثناء تكريمها بالدب الذهبي في مهرجان برلين

تكريم تيلدا سوينتون
تكريم تيلدا سوينتون
تكريم تيلدا سوينتون

ليه لازم تشتري العرقسوس في طلبات رمضان

العرقسوس
العرقسوس
العرقسوس

دينا والشرنوبي وإدوارد.. نجوم "إش إش" يكشفون تفاصيل المسلسل قبل عرضه في رمضان

مسلسل إش إش
مسلسل إش إش
مسلسل إش إش

فيديو

لطيفة

بمناسبة عيد الحب .. لطيفة تغني لتونس "ونحبك" وترفض الاحتفال بعيد ميلادها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: فلسطين.. بورًا عليهم

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: نصيب المرأة المصرية من قانون الإجراءات الجنائية الجديد

زينب عبد الرازق

زينب عبد الرزاق تكتب: غزة ملك لـ جدي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صوت الإذاعة مجد لا يخبو

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: الذكاء الاصطناعي واستراتيجيات التدريس

المزيد