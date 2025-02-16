تعرف علي سبب استبعاد على معلول من قائمة الأهلي.. تفاصيل

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن سبب استبعاد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للدولي التونسي علي معلول، من قائمة الفريق.

وقال شوبير خلال تصريحات إذاعية: "سبب استبعاد التونسي على معلول من قائمة الأهلي، هو إن اللاعب لم يصل إلى درجة الجاهزية المطلوبة منه للمشاركة فى المباريات".

وتابع شوبير قائلاً:" على معلول لسه محتاج بعض الوقت عشان يكون جاهز 100% ويدخل قائمة الأهلي".

موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي في الدوري المصري الممتاز

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره فريق والإسماعيلي ،اليوم الأحد، في الجولة الرابعة عشر في تمام السابعة مساء، على ملعب برج العرب فى بطولة الدوري.