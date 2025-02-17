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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمد رمضان: أنا من أبلغت معلول بقرار قيده

علي معلول
علي معلول
رباب الهواري

كشف محمد رمضان، المدير الرياضي للنادي الأهلي، تفاصيل جلسته مع النجم التونسي علي معلول بحضور المدرب مارسيل كولر، وذلك لإبلاغه بقرار قيده في قائمة الفريق.

وفي تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” مع الإعلامي محمد شبانة على قناة “etc”، أكد رمضان احترامه الكبير لمعلول، مشيرًا إلى أنه يعتبره بمثابة ابنه، ولم يكن هناك أي موقف شخصي ضده. وأوضح أن توقيع العقوبة على أي لاعب هو أمر إداري، وبمجرد أن يأخذ النادي حقه، تنتهي المسألة. وأضاف: “أنا من أبلغت معلول بقرار قيده، وإصابته كانت صعبة بالنظر إلى سنه، لكن حاليًا تعافى بنسبة 100%”.

وأشار رمضان إلى أنه شدد على معلول بضرورة عدم افتعال أزمات داخل الفريق بعد قرار استمراره، وهو ما تفهمه اللاعب وتعهد بعدم إثارة أي مشكلات. كما استُدعي كولر للجلسة وأكد على نفس المعنى، نافياً أن يكون هناك أي موقف عدائي من المدرب تجاه اللاعب.

وأضاف رمضان أن الأهلي كان يتفاوض مع لاعب أجنبي جديد، ولكن بعد فشل المفاوضات، استقر النادي على قيد معلول مجددًا، وهو ما وافق عليه كولر بعد مناقشات داخلية. وأوضح أن المدرب السويسري يتخذ قراراته وفقًا لمصلحة الفريق، ولا يتدخل أحد في عمله سواء في التشكيل أو التغييرات.

وعن طريقة إدارة كولر للفريق، أكد رمضان أن العمل الجماعي يجب أن يكون منظمًا، ولا يجوز أن يكون هناك أكثر من رئيس للقرار. وأشاد بكفاءة كولر، مشيرًا إلى أنه مجتهد جدًا، ويتابع الفرق المنافسة بدقة، ويعمل بجد لتحقيق النجاح مع الأهلي.

وفيما يتعلق بتصريحات مترجم كولر السابق، رفض رمضان التعليق عليها، متسائلًا عن أسباب خروجه بهذه التصريحات في هذا التوقيت، مؤكدًا أن العلاقة بين كولر وإدارة الأهلي لم تشهد أي خلافات، خاصة في ملف الصفقات، حيث تم إشراك جميع اللاعبين وفقًا لرؤية الجهاز الفني.

وتطرق رمضان إلى غياب محمود الخطيب عن النادي في الفترة الأخيرة، موضحًا أن رئيس الأهلي بذل مجهودًا كبيرًا في العمل، مما أدى إلى تعرضه لإرهاق شديد، خاصة في الأشهر الثلاثة الأخيرة. وأكد أن الوقت الحالي هو الأنسب لحصوله على فترة راحة، في ظل عدم وجود ملفات ملحة تستدعي تدخله المباشر.

كما كشف رمضان عن تفكيره في الرحيل عن منصبه خلال الفترة الماضية، بسبب رغبته في تطبيق أفكاره بالكامل كمدير رياضي، مشيرًا إلى أنه واجه بعض الانتقادات باعتباره شخصية قديمة، لكنه يرى أن الإدارة تتطلب امتلاك صفات ومهارات معينة، وليس الأمر مرتبطًا بالعمر أو الحداثة.

وبالحديث عن مباراة القمة، شدد رمضان على أنها مباراة لها حسابات خاصة، لكنها تظل في النهاية مواجهة بثلاث نقاط مثل أي مباراة أخرى. وأوضح أن تحقيق الفوز يتطلب التركيز والالتزام داخل الملعب.

واختتم رمضان تصريحاته بالكشف عن تركيزه في الفترة المقبلة على بناء الهيكل الإداري للنادي، من خلال تشكيل فريق عمل متخصص في مجال الكشافين والتعاقدات. وأكد أنه بدأ بالفعل في الجلوس مع عدد من الأفراد للمقارنة بينهم واختيار الأنسب. كما أشار إلى التطور الحاصل في قطاع كرة القدم داخل الأهلي، مشددًا على أن مشروع استاد النادي يمثل حلمًا كبيرًا للنادي وللجماهير، متمنيًا أن يرى النور قريبًا لإسعاد عشاق القلعة الحمراء.

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