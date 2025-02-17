شريف عبدالفضيل: بعض لاعبي الزمالك يبحثون عن الشو

أكد شريف عبدالفضيل، لاعب الأهلي السابق، أن الزمالك لم يكن يستحق التعادل أمام بتروجت، مشيرًا إلى أن الفريق البترولي قدم أداءً قويًا وكان الأحق بالفوز، بينما حالف الحظ الفريق الأبيض.

وأضاف أن هناك لاعبين في الزمالك حصلوا على أكثر من حجمهم الطبيعي، حيث يفضلون الظهور الإعلامي والتفاخر دون تقديم الأداء المطلوب داخل الملعب.

وتساءل عبدالفضيل، خلال ظهوره في برنامج بلس 90 على قناة النهار: “لماذا رحل جروس عن الزمالك؟ هل بسبب أزمته مع شيكابالا بعد استبعاده من التشكيل مؤخرًا؟ أم أن القرار جاء من لجنة التخطيط؟”. كما أشار إلى أن بيسيرو، المدرب الجديد، لن يكون قادرًا على إحداث الفارق في فترة قصيرة، خاصة أن التوقيت الحالي صعب وكان من الأفضل الانتظار لما بعد لقاء القمة أمام الأهلي.

وأضاف أن بيسيرو لا يعرف سوى عبدالله السعيد، الذي سبق له اللعب تحت قيادته في الأهلي، لافتًا إلى أن السعيد كان الأفضل في مواجهة بتروجت، بينما ظهر لاعبون آخرون بشكل باهت ولم يكونوا مؤثرين في الملعب. كما انتقد بعض اللاعبين الذين يسعون فقط للظهور الإعلامي دون أن يقدموا المستوى المطلوب، مشيرًا إلى أن أحدهم يتمتع بثقة غير مبررة لكنه فضّل عدم ذكر اسمه.

وأشاد عبدالفضيل بأداء بتروجت، مؤكدًا أن الفريق يمتلك عناصر مميزة، مثل مصطفى الجمل، صاحب هدف التقدم في مرمى الزمالك، كما أن الفريق قدم مباراة قوية وسيطر على مجريات اللعب، ونجح في بناء الهجمات بشكل مستمر على دفاع الزمالك.