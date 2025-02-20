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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بطولة زد الدولية للناشئين.. أستون فيلا يفوز على زد إف سي.. وأسيك يتغلب على فيسل كوبي

زد
زد
رباب الهواري


فاز نادي استون فيلا على زد إف سي، في الجولة الأولى من بطولة دوري زد الدولية للناشئين (ZED International League)، بنتيجة 2 - 0 ليرتفع رصيده إلى ثلاث نقطة ،أحرز الأهداف بيلي لويد و هيڤين كيلوا 

 وفي المباراة الثانية استطاع نادي كولومبس كرو تحقيق انتصار على نادي الأهلي بنتيجة 5-1 ليصل رصيده إلى ثلاث نقطة، أحرز الأهداف جيسودارا اديجن ، جميل دانجاجي، و جايدن امانكوا، وفي المباراة الثالثة من الجولة، تغلب نادي أسيك على نادي فيسيل كوبي بنتيجة 4-0 ليصل رصيده إلى ثلاث نقطة ، أحرز الأهداف دومبيا بيما و كوبانان يوبوا.

ومن المقرر أن تقام غدًا الخميس، مباريات الجولة الثانية، بمواجهة زد إف سي مع أسيك، وفيسيل كوبي مع كولومبوس كرو، واستون فيلا مع الأهلي، والثالثة زد إف سي مع الأهلي، وأستون فيلا مع فيسيل كوبي، وأسيك مع كولومبوس كرو.وينظم نادي زد الرياضي، نسخة جديدة من بطولة دوري زد الدولية للناشئين (ZED International League) تحت 15 سنة بمشاركة 6 أندية محلية وأجنبية، وهم: الأهلي المصري، وزد إف سي، وأستون فيلا الإنجليزي، وكولومبوس كرو الأمريكي، وفيسيل كوبي الياباني، وأسيك الإيفواري، خلال الفترة من 18 إلى 22 فبراير الجاري، على مجمع ملاعب زد بمدينة الشيخ زايد.

ويعد نادي زد الرياضي، هو النادي المصري الوحيد الذي ينظم بطولات دولية للناشئين والشباب بمشاركة أندية كبرى من كافة القارات، أبرزها بطولة كأس زد الدولية للناشئين تحت 15 سنة، وبطولة كأس زد الدولية للناشئين تحت 17 سنة، وذلك في إطار استراتيجية إدارة النادي لإعداد أقوى قاعدة ناشئين في مصر لإمداد المنتخبات القومية بأفضل العناصر لتحقيق أداء إيجابي في البطولات القارية والعالمية، وتأهيل لاعبين للاحتراف الخارجي.

-انتهى-

أسيك ناشئين زد النادي الاهلي نادي زد بطولة دورى زد

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