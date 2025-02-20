حارس الأهلي يهنئ إمام عاشور بعيد ميلاده

حرص حمزة علاء حارس مرمي النادي الأهلي على تهنئة زميله النجم إمام عاشور بمناسبة عيد ميلاده.

ونشر حمزة صورة تجمعه بإمام عاشور على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام عبر خاصية “ستوري” وكتب: “عيد ميلاد سعيد ياخويا”.

يحتفل إمام عاشور نجم نادي الأهلي اليوم الخميس بعيد ميلاده الـ27، حيث وُلد في 20 فبراير 1998 بمدينة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية.

مسيرة إمام عاشور

بدأ إمام عاشور مسيرته مع نادي غزل المحلة، ثم انتقل إلى حرس الحدود حيث لفت أنظار المسؤولين بمهاراته الفائقة، وانتقل بعد ذلك إلى نادي الزمالك، ثم خاض تجربة احترافية قصيرة في الدنمارك مع نادي ميتلاند.

عاد عاشور إلى مصر لينضم إلى النادي الأهلي، حيث أصبح ركيزة أساسية في الفريق وشارك في بطولات مهمة مثل دوري أبطال أفريقيا وكأس العالم للأندية، محققًا الميدالية البرونزية.

بطولات إمام عاشور مع الأهلي

حصد إمام عاشور لقب الدوري المصري الممتاز في موسم 2022-2023 وتُوج ببطولة السوبر المصري مرتين في موسمي 2023-2024 و2024-2025 وبطولة دوري أبطال أفريقيا لعام 2023-2024، وبطولة كأس مصر مرة واحدة في موسم 2022-2023.

هداف الدوري وأبطال أفريقيا

ويتصدر إمام عاشور في الموسم الحالي، جدول ترتيب هدافي الدوري المصري برصيد 9 أهداف، ويحتل أيضًا صدارة هدافي دوري أبطال أفريقيا برصيد 4 أهداف.

يحتل عاشور حاليًا مركز الصدارة كأحد أفضل اللاعبين في الدوري المصري وأفريقيا، ويواصل تألقه مع النادي الأهلي في تحقيق المزيد من الإنجازات.