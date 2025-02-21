السجن المشدد 7 سنوات لعاطل بتهمة حيازة المخدرات بالجيزة

قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 7 سنوات بتهمة حيازته مخدر الحشيش بقصد الإتجار.



وجاء خلال التحقيقات في القضية، أن المتهم ، أحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا نبات الحشيش، في غير الأحوال المصرح بها قانونا.



واعترف المتهم بإحرازه المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي المضبوط بحيازته جزء من حصيلة الاتجار في المواد المخدرة والهاتف المحمول للاتصال الشخصى والاتصال على عملائه من متعاطي ومتجري المواد المخدرة.



ثبت بتقرير المعمل الكيماوي، أن المواد المضبوطة، 7 قطع من مادة سمراء اللون، وأن المادة لجوهر الحشيش المخدر المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات.