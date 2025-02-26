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وظائف خالية .. 46 فرصة عمل قدم عليها الآن
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وظائف خالية .. 46 فرصة عمل قدم عليها الآن

وظائف خالية
وظائف خالية
قسم الأخبار

يبحث كثير من المواطنين على وظائف خالية أو فرص عمل ، والتى أصبحت متاحة عبر كثير من منصات وبيانات  الحكومة التى توفرها لكافة المصريين والموظفين في دولاب عملها.


وفى إطار ذلك أعلنت وزارة العمل عن فتح باب التقديم على 46 وظيفة قيادية داخل "الوزارة" و"مديرياتها"، وذلك لشغل تلك الوظائف، طبقًا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، ولائحته التنفيذية. 


وتضمنت تفاصيل إعلان هذه الوظائف في منشور على بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ويمكن الدخول عليها لمعرفة كافة تفاصيل وشروط ومستندات التقديم، للتقديم إضغط هنا .


وأوضحت الوزارة أن الإعلان يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة تعيين الكفاءات، والقيادات التي على قدر من الأمانة والكفاءة والمهارة، لرفع قدرات أداء الجهاز الإداري للدولة، مشيرا إلى أن الاختبارات سوف تكون على قدر من الشفافية والمصداقية لإتاحة الفرصة أمام جميع الكفاءات.


بدورها أوضحت نورا حافظ مدير الإدارة العامة للموارد البشرية، أن التقديم من اليوم ولمدة شهر، بتسلم الطلبات والمستندات مستوفاة، باليد شخصيا، إلى الأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية بديوان عام وزارة العمل الكائن بـ بالعاصمة الإدارية – حي الوزارات، يومياً من الساعة العاشرة صباحاً، وحتى الساعة الواحدة ظهراً، ولن تقبل الطلبات التي تصل قبل النشر، أو بالبريد، أو بعد الميعاد المحدد. 
 

فرص عمل وظائف وظائف خالية عمل وزارة العمل

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