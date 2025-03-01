رمضان 2025.. ميران عبد الوارث تكشف عن شخصيتها في مسلسل أثينا

عبرت الفنانة ميران عبد الوارث عن سعادتها بالمشاركة في مسلسل أثينا الذي يتم عرضه في رمضان الحالي 2025

و قالت ميران عبد الوارث في تصريحات خاصة لـ صدي البلد :" بجسد شخصية زينة دكتوره في الجامعة ، شخصية مختلفة و يحدث معاها العديد من المفاجآت خلال أحداث المسلسل

و أضافت ميران عبد الوارث أنها سعيدة بالعمل مع كل فريق المسلسل السنارسيت محمد ناير و المخرج يحيي إسماعيل لأنهم مبدعين

و تدور احداث مسلسل "أثينا" حول قضايا الدرك ويت و مشاكل الانترنت الخفي و مواجهة المراسلين و الصحفيين للاختراق ، كل ذلك في أطار إجتماعي تشويقي

يشارك في بطولة المسلسل بجانب الفنانة ريهام حجاج ، كل من : سوسن بدر ، أحمد مجدي ، محمود قابيل ، سلوي محمد علي ، نبيل عيسى ، تأليف محمد ناير و اخراج يحيي إسماعيل