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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

رمضان 2025.. ميران عبد الوارث تكشف عن شخصيتها في مسلسل أثينا

الفنانة ميران عبد الوارث
الفنانة ميران عبد الوارث
أوركيد سامي

عبرت الفنانة ميران عبد الوارث عن سعادتها بالمشاركة في مسلسل  أثينا الذي يتم عرضه في رمضان الحالي 2025

و قالت  ميران عبد الوارث  في تصريحات خاصة لـ صدي البلد :" بجسد  شخصية زينة دكتوره في الجامعة  ، شخصية مختلفة و يحدث معاها العديد من المفاجآت    خلال أحداث المسلسل

و أضافت ميران عبد الوارث أنها سعيدة بالعمل مع كل فريق المسلسل السنارسيت محمد ناير و  المخرج  يحيي إسماعيل لأنهم مبدعين   

و تدور احداث مسلسل "أثينا" حول قضايا الدرك ويت و مشاكل الانترنت الخفي و مواجهة المراسلين و الصحفيين للاختراق ، كل ذلك في أطار إجتماعي تشويقي

يشارك في بطولة المسلسل بجانب الفنانة ريهام حجاج ، كل من : سوسن بدر ، أحمد مجدي ، محمود قابيل ، سلوي محمد علي ، نبيل عيسى ، تأليف محمد ناير و اخراج يحيي إسماعيل

اخبار الفن نجوم الفن الفنانة ميران عبد الوارث مسلسل أثينا

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