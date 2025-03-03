قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طمعا في توك توك.. عاطل وزوجته يطلقان الرصاص على سائق بأكتوبر
مصابو غزة من القاهرة: الرئيس السيسي رجل عظيم وقف ضد تصفية القضية الفلسطينية
لماذا فرض الله صيام رمضان؟.. احذر إفطار هذا اليوم يعرضك لوعيد شديد
تعرف على درجات الحرارة اليوم الاثنين 3 مارس 2025
قافلة طبية متخصصة في طب الأسنان تقدّم خدماتها لـ 154 مريضًا فلسطينيًا
الحبس 7 سنوات عقوبة التعدي على أراضي الوقف الخيري طبقا للقانون
شقة بالمهندسين بـ10 ملايين جنيه.. تفاصيل إحالة نقيب المعلمين للمحاكمة| والنقابة ترد
رسميا.. أسعار الدولار مقابل الجنيه في ثالث أيام شهر رمضان
وزير الطاقة الإسرائيلي: سنمنح ويتكوف والوسطاء مهلة لتقديم مقترح جديد
ما هي مبطلات الصيام بين الزوجين؟.. الإفتاء تحذر من 8 مفطرات
وزير الخارجية يتابع مع العناني خطة التحرك المستقبلية لحملة الترشح لليونسكو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أسعار الدولار اليوم الإثنين 3 مارس 2025

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

ننشر أسعار الدولار الأمريكي وباقي العملات الأجنبية في البنك الأهلي المصري، حيث تشهد الأسواق المصرفية تحركات ملحوظة في أسعار الصرف. 

وتستعرض "صدي البلد" أسعار العملات الرئيسية في البنوك المصرية وسوق الصرف، مع تحديث فوري للأسعار في حال حدوث أي تغيير.


تعتبر هذه العملات الأجنبية من أهم العملات المتداولة في الأسواق العالمية، حيث يتم تداولها بشكل مكثف في سوق الفوركس (سوق صرف العملات الأجنبية).

 كما أن العملات العربية تعتبر ذات أهمية خاصة للسوق المصري، خاصة للمسافرين إلى الدول العربية.

وقد جاءت الأسعار اليوم كالتالي:
سعر الدولار الأمريكي

للشراء: 50.6 جنيه

للبيع: 50.7 جنيه

سعر اليورو الأوروبي

للشراء: 52.42 جنيه

للبيع: 52.82 جنيه

سعر الجنيه الإسترليني

للشراء: 63.55 جنيه

للبيع: 63.98 جنيه

سعر الدينار الكويتي

للشراء: 163.30 جنيه

للبيع: 164.22 جنيه

سعر الريال السعودي

للشراء: 13.44 جنيه

للبيع: 13.52 جنيه

سعر الدرهم الإماراتي

للشراء: 13.76 جنيه

للبيع: 13.80 جنيه

سعر الريال القطري

للشراء: 12.84 جنيه

للبيع: 13.91 جنيه

تتغير أسعار الصرف ، بشكل مستمر نتيجة لعوامل متعددة تؤثر على السوق المحلي والعالمي، مما يجعل من الضروري متابعة التحديثات بشكل دوري.

سعر العملات الأجنبية والعربية سعر الريال السعودي سعر الدولار اليوم الإثنين سعر العملات الأجنبية اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل يطبق في جميع مدارس الجمهورية الأسبوع المقبل.. اعرف تفاصيله

قرار جمهوري بإعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة أوقاف الطائفة الإنجيلية

قرار جمهوري بإعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة أوقاف الطائفة الإنجيلية

كيفية سحب الأموال من ATM عبر انستاباي بدون فيزا

لو نسيت.. كيفية سحب الأموال من ATM عبر انستاباي بدون فيزا

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن اليوم الإثنين 3 مارس 2025.. ومفاجأة فى ثمن البانيه

الصور الأولى لحادث تصادم سيارة ميكروباص وتريلا بأسيوط

13 جثة ومصابين.. الصور الأولى لحادث تصادم ميكروباص وتريلا بأسيوط

محمد صلاح

تطورات جديدة بشأن مستقبل محمد صلاح مع ليفربول

الاهلي والزمالك

إلغاء القمة الودية بين الأهلي والزمالك في العراق بعد قرارات رابطة الأندية

جيلبرتو

خاص.. أول تعليق من جيلبرتو بعد ظهوره في إعلان إستاد الأهلي

ترشيحاتنا

صورة من الحملة

الرعاية الصحية تطلق مبادرة رمضان بصحة لكل العيلة في محافظات التأمين الصحي الشامل

أيمن الشربيني رئيس سياسات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)

مسئول بـ الإسكوا : دول المنطقة ومن بينها مصر حققت طفرة في التحول الرقمي

وزير الخارجية يؤكد موقف مصر الداعم لأمن واستقرار العراق الشقيق

وزير الخارجية يؤكد موقف مصر الداعم لأمن واستقرار العراق الشقيق

بالصور

احرص على تناول البيض بأشكاله المختلفة في وجبة السحور..لهذه الأسباب

احرص على تناول البيض بأشكاله المختلفة فى وجبة السحور..لهذه الأسباب
احرص على تناول البيض بأشكاله المختلفة فى وجبة السحور..لهذه الأسباب
احرص على تناول البيض بأشكاله المختلفة فى وجبة السحور..لهذه الأسباب

فطارك عندنا.. لحم مشوي وورق عنب والمقبلات سمبوسة وأم علي

فطار رمضان
فطار رمضان
فطار رمضان

5 أضرار تصيب جسمك عند تناول القطايف في رمضان.. وهذه الطريق المثلى لتحضيرها

القطايف
القطايف
القطايف

خطوة بخطوة.. طريقة عمل البط المسلوق المتحمر

طريقة عمل البط المسلوق المتحمر
طريقة عمل البط المسلوق المتحمر
طريقة عمل البط المسلوق المتحمر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: المعايشة التربوية... تكامل البناء

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: مع الشيخ محمد رفعت

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: اللهم بارك لنا في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فئران الغلابة و الصهاينة

بال قنديل

بلال قنديل يكتب: رمضان في مصر حاجة تانية

المزيد