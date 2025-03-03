أسعار الدولار اليوم الإثنين 3 مارس 2025

ننشر أسعار الدولار الأمريكي وباقي العملات الأجنبية في البنك الأهلي المصري، حيث تشهد الأسواق المصرفية تحركات ملحوظة في أسعار الصرف.

وتستعرض "صدي البلد" أسعار العملات الرئيسية في البنوك المصرية وسوق الصرف، مع تحديث فوري للأسعار في حال حدوث أي تغيير.



تعتبر هذه العملات الأجنبية من أهم العملات المتداولة في الأسواق العالمية، حيث يتم تداولها بشكل مكثف في سوق الفوركس (سوق صرف العملات الأجنبية).

كما أن العملات العربية تعتبر ذات أهمية خاصة للسوق المصري، خاصة للمسافرين إلى الدول العربية.

وقد جاءت الأسعار اليوم كالتالي:

سعر الدولار الأمريكي

للشراء: 50.6 جنيه

للبيع: 50.7 جنيه

سعر اليورو الأوروبي

للشراء: 52.42 جنيه

للبيع: 52.82 جنيه

سعر الجنيه الإسترليني

للشراء: 63.55 جنيه

للبيع: 63.98 جنيه

سعر الدينار الكويتي

للشراء: 163.30 جنيه

للبيع: 164.22 جنيه

سعر الريال السعودي

للشراء: 13.44 جنيه

للبيع: 13.52 جنيه

سعر الدرهم الإماراتي

للشراء: 13.76 جنيه

للبيع: 13.80 جنيه

سعر الريال القطري

للشراء: 12.84 جنيه

للبيع: 13.91 جنيه

تتغير أسعار الصرف ، بشكل مستمر نتيجة لعوامل متعددة تؤثر على السوق المحلي والعالمي، مما يجعل من الضروري متابعة التحديثات بشكل دوري.