مباحثات بين مصر وباكستان وتركيا حول التطورات الإقليمية وجهود خفض التصعيد

وزير الخارجية يبحث مع نظيريه الباكستاني والتركي التطورات الإقليمية وجهود خفض التصعيد
فرناس حفظي

جرى اتصالان هاتفيان بين د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، ومحمد إسحاق دار نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية وهاكان فيدان وزير خارجية الجمهورية التركية، أمس الخميس، لبحث التطورات المتسارعة والتصعيد العسكري الخطير الذي تشهده المنطقة.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن الاتصالين شهدا تبادلاً للرؤى والتقييمات حول تداعيات التصعيد العسكري بالمنطقة والمساعي المبذولة لخفض التصعيد وحدة التوتر، حيث تناول وزير الخارجية مع نظيريه الباكستاني والتركي الجهود والاتصالات المكثفة التي تضطلع بها الدول الثلاث بغية بدء مسار التفاوض المباشر بين الولايات المتحدة وإيران، وتعزيز خيار الدبلوماسية والحوار بدلاً من التصعيد العسكري الذي قد يؤدي الي إنزلاق المنطقة إلي حالة من الفوضى والعنف والإرهاب واسع النطاق.

واضاف المتحدث أن الوزير عبد العاطي شدد على ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لاحتواء الموقف، مؤكدا أن مسار التهدئة وخفض التصعيد وتغليب الحلول الدبلوماسية يمثل السبيل الوحيد لاحتواء الأزمة الراهنة، معرباً عن أمله ان تسفر الجهود المصرية التركية الباكستانية المشتركة إلى خفض التصعيد وبدء مسار متدرج للتهدئة يسفر عن إنهاء الحرب.

واتفق وزير الخارجية مع نظيريه التركى والباكستاني على مواصلة الجهود الصادقة والمكثفة التي تبذلها الدول الثلاث واستمرار التشاور والتنسيق الوثيق فيما بينهم خلال الأيام المقبلة لدعم جهود إرساء الاستقرار في المنطقة والحيلولة دون اتساع رقعة الصراع.

بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي محمد إسحاق دار نائب باكستان هاكان فيدان

