سفير مصر بأبوجا يبحث مع وزير الخارجية النيجيري سبل تعزيز العلاقات الثنائية

بحث السفير محمد فؤاد سفير مصر بأبوجا مع وزير الخارجية النيجيري يوسف توجار، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، والبناء علي مخرجات زيارة وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين في الخارج الدكتور بدر عبد العاطي إلي نيجيريا في يوليو الماضي.

كما ناقش الجانبان سبل الدفع قدماً بمسار التعاون الزراعي بين البلدين باعتباره أحد المجالات الواعدة التي يمكن أن تحقق نقلة نوعية في الشراكة بين البلدين، خاصةً فيما يتعلق بتبادل الخبرات والتقنيات الزراعية الحديثة وتعزيز الاستثمار الزراعي المشترك.

وتناول اللقاء كذلك تبادل الرؤي حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

