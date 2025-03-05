نشرة الفن| رنا سماحة تكشف مواصفات فتى أحلامها وتتحدث عن الظلم والإجهاض.. وبسمة وهبة تكشف عن حلقة نارية مع سالي عبدالسلام

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار المحلية والعالمية نستعرض أبرزها في السطور التالية ..

رنا سماحة تكشف مواصفات فتى أحلامها.. وتتحدث عن الظلم والإجهاض وأسرار 10 سنوات كمذيعة

كشفت المطربة رنا سماحة عن مواصفات فتى أحلامها، كما تحدثت عن المواقف التي شعرت فيها بالظلم في حياتها

بسمة وهبة تكشف عن حلقة نارية مع سالي عبدالسلام.. ووصية صادمة تشعل السوشيال

روّجت الإعلامية بسمة وهبة لحلقة اليوم من برنامج "العرافة" مع الإعلامية سالي عبد السلام

نجوم الفن يطمئنون على أشرف زكي.. وتامر حسني يدعمه برسالة مؤثرة

حرص الفنان تامر حسني على دعم الدكتور أشرف زكي، نقيب الممثلين، بعد وعكته الصحية الأخيرة.

موعد الحلقة السادسة من مسلسل كامل العدد ++

مع الإشادات الكبيرة الذى حققها الجزء الثالث من مسلسل كامل العدد منذ انطلاقة عرض اولى حلقاته، ينتظر عدد كبير من الجمهور موعد الحلقة السادسة الذى من المقرر ان تعرض مساء اليوم