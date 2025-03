موعد الحلقة السادسة من مسلسل كامل العدد ++

3/5/2025 5:12:31 AM

الأربعاء 05/مارس/2025 - 05:12 ص 3/5/2025 5:12:31 AM

مع الإشادات الكبيرة الذى حققها الجزء الثالث من مسلسل كامل العدد منذ انطلاقة عرض اولى حلقاته، ينتظر عدد كبير من الجمهور موعد الحلقة السادسة الذى من المقرر ان تعرض مساء اليوم.

مواعيد مسلسل كامل العدد++

وتعرض حلقات مسلسل كامل العدد على قناة on فى تمام الساعة السادسة مساءا وتذاع الساعة 1 ونصف ظهرا ، وتعرض أيضًا الساعة 7 ونصف مساءًا على on drama وتعاد الساعة 3 صباحًا وتعرض ايضا على منصة watch it.

أبطال مسلسل كامل العدد

مسلسل كامل العدد ++ يضم عدد كبير من النجوم، ومن أبرزهم: دينا الشربيني، شريف سلامة، بدرة، أحمد عبد الوهاب، إسعاد يونس، ميمي جمال، مريم الخشت، حسين فهمي، ألفت إمام، إنجي المقدم، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر وإخراج خالد الحلفاوي.

تفاصيل الحلقة الخامسة من مسلسل كامل العدد

شهدت الحلقة الخامسة من مسلسل كامل العدد العديد من الأحداث الطريفة والذى بدأت بذهاب شادية (إنجي المقدم) فى منزل ليلي وأحمد