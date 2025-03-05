طارق لطفي: فقدان والدتي كان قاسيًا .. لكنني تجاوزت حزني سريعًا

أكد الفنان طارق لطفي أن زوجته هي المصدر الأول لأسراره، مشيرًا إلى أنه يشاركها كل تفاصيل حياته دون تردد.

زوجتي تعرف عني كل شيء

وخلال لقائه في برنامج حبر سري مع الإعلامية أسما إبراهيم على قناة القاهرة والناس، قال: "مراتي تعرف عني كل حاجة، ولا أرتاح إلا عندما أحكي لها، حتى لو كان هناك موقف ضايقني، لأنني لا أفعل شيئًا خاطئًا يجعلني أخفيه عنها."

التغلب على الأزمات النفسية بسرعة

تحدث طارق لطفي عن قدرته على تجاوز الأزمات النفسية في وقت قصير، لافتًا إلى أنه يسعى دائمًا للخروج من المشاعر السلبية سريعًا.

وأضاف: "عندما فقدت والدتي منذ عامين، كان الأمر قاسيًا جدًا بالنسبة لي، فقد كنت مرتبطًا بها بشدة، لكن رغم صعوبة التجربة، اضطررت إلى تجاوز حزني خلال ثلاثة أيام فقط والعودة إلى حياتي الطبيعية."

دور الأب والزوج يتطلب القوة

أكد الفنان أن مسؤولياته كأب وزوج تجعله مطالبًا بالتماسك وعدم الاستسلام للحزن، مضيفًا: "لا بد أن أكون واقفًا على رجلي طوال الوقت، لأن دوري في الأسرة لا يسمح لي بالانهيار."

افتقاد دعاء والدته

أشار طارق لطفي إلى أن والدته كانت دائمًا تدعو له، وقال بتأثر: "كانت تدعو لي بأن يجعل الله "النشفة في إيدي خضرا"، وأفتقد دعاءها لي كثيرًا."

يُذكر أن طارق لطفي يعد من أبرز نجوم الدراما المصرية، حيث قدم العديد من الأعمال المميزة التي حظيت بإعجاب الجمهور والنقاد.