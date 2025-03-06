البيت الأبيض يستضيف قمة العُملات المشفرة.. وخبير: الأسواق تحتاج الثقة والتنظيم|فيديو

أكد محمد العطيفي، الخبير الاقتصادي، أن العملات الرقمية تشهد تطورات متسارعة، خاصة مع تصاعد الاهتمام بها على المستوى السياسي، مشيرًا إلى أن الإدارة الأمريكية تولي اهتمامًا متزايدًا بهذا المجال، وهو ما يتجلى في القمة الخاصة بالتشفير والعملات المشفرة التي ستُعقد غدًا في البيت الأبيض، في ظل اهتمام الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بهذا القطاع.

وأضاف العطيفي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صباح جديد» على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن سوق العملات الرقمية لا يزال محاطًا بالكثير من الشكوك بسبب التقلبات الحادة والمضاربات المستمرة، مما يجعله غير موثوق إلى حد كبير، مؤكدًا وجود آراء تشير إلى احتمال حدوث تلاعب في الأسواق المالية المرتبطة بالعملات المشفرة، وهو ما يجعلها غير آمنة كملاذ استثماري.

وأشار العطيفي إلى أن السياسات الاقتصادية الدولية، مثل فرض قيود على التعاملات المالية ورفع سقف الجمارك، تلعب دورًا كبيرًا في التأثير على الأسواق بشكل عام، بما في ذلك سوق العملات الرقمية.

وتابع العطيفي: «يرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضرورة إنشاء خزينة استراتيجية للعملات الرقمية، وهو ما قد يسهم في تعزيز الثقة بهذه العملات لدى المستثمرين والمتعاملين بها»، مشيرًا إلى أن تنفيذ هذه الخطوة سيتطلب تنسيقًا دوليًا واتفاقًا بين الدول بشأن الاعتراف بهذه العملات وتنظيمها.

ولفت إلى أن هناك دولًا لا تزال مترددة بين الاعتراف الرسمي بالعملات الرقمية وتبنيها، في حين بدأت دول أخرى اتخاذ خطوات نحو دمجها في أنظمتها المالية.

