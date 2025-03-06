كندا تشترط إزالة كل رسوم ترامب لإلغاء تعريفاتها

كشف مسؤول كبير في الحكومة الكندية أن رئيس الوزراء جاستن ترودو ليس منفتحاً على رفع الحزمة الكاملة من التعريفات الجمركية الانتقامية، إذا أبقى الرئيس الأميركي دونالد ترمب أي تعريفات جمركية فرضها مؤخراً على كندا.

المسؤول الذي تحدث شرط عدم الكشف عن هويته، أشار إلى أن حكومة ترودو غير متحمسة لفكرة تسوية "وسطية" في الحرب التجارية التي طرحها وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك.

وعلى وجه الخصوص، فإن أي سيناريو يتعين فيه على كندا إلغاء كل تعريفاتها الانتقامية، في مقابل تراجع جزئي عن التعريفات الأميركية، سيرفضه رئيس الوزراء الكندي، وفق المسؤول.

فرضت إدارة ترمب تعريفات جمركية بنسبة 25% على الواردات الأميركية من السلع الكندية، باستثناء منتجات الطاقة مثل النفط والغاز الطبيعي، والتي تبلغ نسبتها 10%.

ردت حكومة ترودو برسوم جمركية مضادة على سلع أميركية قيمتها 30 مليار دولار كندي (20.8 مليار دولار)، بما في ذلك مستحضرات التجميل والإطارات والفواكه والنبيذ.

إعفاءات جزئية

وقالت إدارة ترمب يوم الأربعاء، إنها ستعفي شركات صناعة السيارات من هذه التعريفات لمدة شهر، بموجب اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، وهي اتفاقية وقعها ترمب في عام 2020.

ستتوسع التعريفات المضادة الكندية إلى سلع قيمتها 125 مليار دولار كندي إضافية في وقت لاحق من شهر مارس. تشمل المرحلة الثانية مجموعة كبيرة من الفئات، بما في ذلك السيارات والشاحنات المصنوعة في الولايات المتحدة والألمنيوم، وقائمة طويلة من المنتجات الغذائية والزراعية.

أبلغ لوتنيك تلفزيون "بلومبرغ" في وقت سابق من يوم الأربعاء، أن ترمب يفكر في تخفيف التعريفات الجمركية على قطاعات معينة، بما في ذلك السيارات.

وقال لوتنيك "ستكون هناك تعريفات جمركية، لكن ما يفكر فيه الرئيس هو أي قطاعات قد يتم إعفائها حتى نصل بالطبع إلى الثاني من أبريل". مضيفاً: "أعتقد أنه سيكون في المنتصف في مكان ما".

"ليست حرباً تجارياً"

لوتنيك أشار إلى أن تصرفات الولايات المتحدة ليست حرباً تجارية، بل "حرب مخدرات" تهدف إلى وقف تدفق "الفنتانيل" إلى الولايات المتحدة، وخفض معدل الوفيات بسبب جرعات زائدة من المخدرات في أميركا.

لكن ترودو رفض هذه الفرضية، مشيراً إلى إحصائيات وكالة الحدود الأميركية التي تظهر أن عناصر إنفاذ القانون يعثرون على كميات صغيرة جداً من المخدرات على الحدود الكندية الأميركية أو بالقرب منها.

في ديسمبر، أعلن المسؤولون الكنديون عن ضخ 1.3 مليار دولار كندي في تدابير مراقبة وأمن حدودية جديدة، وزاد ترودو منذ ذلك الحين على هذه المبادرات، من خلال تخصيص المزيد من الأموال لشرطة الجريمة المنظمة، وتعيين ضابط شرطة كبير كـ"قيصر الفنتانيل" في البلاد.

قال ترودو يوم الثلاثاء في أوتاوا إن "العذر الذي قدمه ترمب لهذه التعريفات الجمركية على الفنتانيل زائف تماماً، وغير مبرر تماماً، وكاذب تماماً". وأضاف: "ما يريده هو رؤية انهيار كامل للاقتصاد الكندي، لأن هذا سيجعل من السهل ضمنا".