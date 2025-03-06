برلماني: مؤشرات الاقتصاد الإيجابية تعكس نجاح سياسات الحكومة

أشاد النائب شحاتة أبو زيد، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، بالتصريحات الصادرة عن الحكومة بشأن وجود مؤشرات إيجابية في أداء الاقتصاد المصري، خاصة فيما يتعلق بمستويات الاحتياطي الأجنبي.

وأكد لـ صدى البلد أن هذه التطورات تعد دليلا واضحا على نجاح السياسات الاقتصادية التي تنتهجها الدولة لتعزيز الاستقرار المالي وزيادة موارد العملة الصعبة.

توازن بين موارد الدولة

وأوضح أبو زيد أن تحقيق توازن بين موارد الدولة من النقد الأجنبي ومصروفاتها يعكس قدرة الحكومة على إدارة الملفات الاقتصادية بكفاءة عالية، مما يطمئن المستثمرين ويعزز ثقة الأسواق العالمية في الاقتصاد المصري.

وأضاف أن هذا التوازن يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز استقرار العملة المحلية وتقليل الضغوط التضخمية.

دعم القطاعات الإنتاجية

وأشار وكيل لجنة الصناعة إلى أن الجهود المبذولة لدعم القطاعات الإنتاجية والصناعية لعبت دورا أساسيا في تعزيز موارد الدولة، مشددا على ضرورة الاستمرار في دعم الصناعات الوطنية والمشروعات التنموية لزيادة معدلات الإنتاج والتصدير مما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام.