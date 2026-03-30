الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

طارق الدسوقي يكشف كواليس 48 إعادة لمشهد في ناصر 56 ونصيحة لا تنسى من أحمد زكي

النجم طارق الدسوقي مع أوركيد سامي
النجم طارق الدسوقي مع أوركيد سامي
شهد موقع صدى البلد الإخباري ندوة خاصة لتكريم الفنان طارق الدسوقي، الذي تحدث خلالها عن أبرز محطات مشواره الفني، وكشف عن كواليس إنسانية وفنية جمعته بالنجم الراحل أحمد زكي، في لحظات اتسمت بالصدق والحنين إلى زمن الفن الجميل.
وخلال الندوة، استعاد طارق الدسوقي ذكرياته مع فيلم "ناصر 56"، مشيرًا إلى أحد أصعب المشاهد التي جمعته بأحمد زكي، حيث جسد الدسوقي دور المشير عبد الحكيم عامر، بينما قدم أحمد زكي شخصية الرئيس جمال عبد الناصر.
وأوضح أن هذا المشهد تحديدًا كان من المشاهد المحورية داخل الفيلم، إذ كان يتضمن شرح خطة عسكرية على الخريطة، وكان مكتوبًا على مساحة كبيرة تصل إلى صفحتين كاملتين. وأضاف أن المخرج محمد فاضل قرر تصوير المشهد في لقطة واحدة دون تقطيع، وهو ما زاد من صعوبته بشكل كبير.
وأشار الدسوقي إلى أنهم اضطروا لإعادة تصوير هذا المشهد نحو 48 مرة، بسبب الحرص الشديد على خروجه بأفضل صورة ممكنة، مؤكدًا أن أحمد زكي كان يتمتع بدرجة عالية من التركيز والالتزام، وكان يعيش الشخصية بكل تفاصيلها، وهو ما انعكس على أداء العمل ككل.
وأكد أن العمل مع أحمد زكي كان تجربة استثنائية في حياته، واصفًا إياه بالممثل المبدع الذي يمتلك قدرة نادرة على التقمص الكامل للشخصيات، مشيرًا إلى أنه تعلم منه الكثير على المستويين الفني والإنساني.
وفي سياق آخر، كشف طارق الدسوقي عن موقف شخصي جمعه بأحمد زكي خارج موقع التصوير، حيث فوجئ باتصال منه يتحدث فيه عن أحد أعماله الدرامية، وهو مسلسل "السجين" الذي شارك فيه مع الفنان عبد المنعم مدبولي.
وقال إن أحمد زكي أبدى إعجابه ببعض المشاهد، لكنه في الوقت نفسه قدم له نصيحة  " قال له: "أنت ممثل موهوب جدًا، لكنك أحيانًا تبالغ في محاولة إثبات ذلك للناس".
وأضاف الدسوقي أن زكي نصحه بضرورة الابتعاد عن الاستعراض في الأداء، والتركيز على الصدق في تجسيد الشخصية، مؤكدًا له أن الإحساس الحقيقي هو ما يصل إلى الجمهور دون الحاجة إلى المبالغة.
وأشار إلى أن هذه الكلمات تركت أثرًا كبيرًا في مسيرته الفنية، وساعدته على إعادة النظر في أسلوب أدائه، ليصبح أكثر بساطة وعمقًا في آن واحد.
واختتم طارق الدسوقي حديثه بالتعبير عن فخره بالعمل مع أحمد زكي، مؤكدًا أن ذكراه ستظل حاضرة في قلوب كل من عمل معه أو تابع أعماله، باعتباره واحدًا من أعظم نجوم الفن في مصر والعالم العربي.
وتأتي هذه الندوة في إطار حرص موقع صدى البلد على تكريم الرموز الفنية وتسليط الضوء على تجاربهم الملهمة، التي تمثل جزءًا مهمًا من تاريخ الفن المصري. 

اسرة عبد الحليم حافظ وأحمد فؤاد الثاني
اسرة عبد الحليم حافظ وأحمد فؤاد الثاني
اسرة عبد الحليم حافظ وأحمد فؤاد الثاني

فاطمة كشري
فاطمة كشري
فاطمة كشري

فاطمة كشري
فاطمة كشري
فاطمة كشري

العرض المسرحي "الكمامة"
العرض المسرحي "الكمامة"
العرض المسرحي "الكمامة"

