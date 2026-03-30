بالعباءة.. يارا السكري تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة

شاركت الفنانة يارا السكري جمهورها صورا جديدة من أحدث ظهور لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

و تألقت يارا السكري بإطلالة محتشمة لافته ،مرتدية بعباءة باللون الاسود،مما حازت الصورة على إعجاب وتفاعل متابعيها.

يذكر أن كشف الفنان أحمد العوضي والفنانة يارا السكري حقيقة العلاقة التي تجمع بينهما، وذلك ردًا على الشائعات المتداولة مؤخرًا حول ارتباطهما، والتي أثارت حالة من الجدل بين الجمهور.

وخلال لقائه ببرنامج «ET بالعربي»، أوضح العوضي أنه لا ينزعج من هذه الشائعات، مشيرًا إلى أن الجمهور غالبًا ما يربط بين الكيمياء التي تظهر على الشاشة والحياة الشخصية للفنانين، قائلًا: «الناس بتشوفنا في التلفزيون وتحس إن شكلنا مناسب لبعض، خاصة إن دي تاني سنة نشتغل فيها مع بعض وحققنا نجاح، فطبيعي يربطوا التفاصيل».



من جانبها، أعربت يارا السكري عن عدم انزعاجها من تلك الأقاويل، مؤكدة أنها تتمنى أن تعيش قصة حب مشابهة في الواقع، قائلة: «أتمنى أعيش الحالة دي في الحقيقة، ومش بتضايق من كلام الناس، وفي النهاية دي قصة حب، ولو الجمهور شايف إننا مناسبين لبعض بسبب العمل، فده دليل إننا ثنائي ناجح».

يُذكر أن العوضي ويارا السكري تعاونا خلال الموسم الرمضاني الماضي في مسلسل «على كلاي»، والذي دارت أحداثه في إطار اجتماعي شعبي، وجسد العوضي شخصية «علي»، الملاكم السابق الذي يعيش في أحد الأحياء الشعبية، ويعمل في تجارة قطع غيار السيارات، إلى جانب إدارته دار أيتام، قبل أن تتعقد حياته بسلسلة من الصراعات على المستويين المهني والعاطفي.