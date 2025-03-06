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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

صابرين: مشهد السجائر في مسلسل أفراح القبة جريء ودخلت في مرحلة تمرد

الفنانة صابرين
الفنانة صابرين
أسامة علي

أكدت الفنانة صابرين، أن المشهد الذي ظهرت فيه وهي تشرب السجائر في مسلسل أفراح القبة كان جراءة منها.

وأضافت صابرين، خلال حوارها ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية اسما ابراهيم، المذاع على قناة القاهرة والناس،أنها وافقت على هذا المشهد لأنها كانت في مرحلة تمرد، وعقبت: "ساعتها كنت بدأت اتمرد على نفسي وكنت شغالة مع مخرج عارف بيعمل ايه".

المخرج محمد ياسين

 وأشارت إلى أنها عملت مع المخرج محمد ياسين في مسلسل أفراح القبة وتعلم أنه مخرج قوي ويخرج الممثل في أفضل شكل، موضحة أنه يقدم الدور وعارف أنه له أبعاد نفسية وانسانية والدور حقق نجاح كبير وانطلاقه جديدة لها.

وأشارت صابرين، إلى أن أهم حلم شخصي في حياتها كان انجاب بنت لأنها ليس لها شقيقات بنات، متابعة: "حلمي كنت اخلف بنت وأحلامي في الشغل تحققت وبحلم وبالنسبة للشغل أنا يتعرض عليا ومعرضش نفسي على حد".

صابرين اخبار التوك شو صدى البلد الفنانة صابرين

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