أحمد حسن: علاقتي بـ أبوتريكة استحالة تنتهي

تحدث الكابتن أحمد حسن لاعب نادى الأهلى والزمالك وكابتن منتخب مصر السابق، عن علاقته بعدد من لاعبى كرة القدم منهم سيد عبد الحفيظ ومحمد أبو تريكة.



وقال أحمد حسن خلال حواره مع برنامج “سابع سما” المذاع عبر قناة “النهار” تقديم راغدة شلهوب، إن سيد عبد الحفيظ صديق عزيز ومن أفضل مديرى الكرة فى مصر.

وعن محمد أبو تريكة، قال أحمد حسن: "أكيد أن تاريخ أبو تريكة كبير وعلى المستوى الإنسانى لا خلاف عليه".

التواصل دائم

وأشار أحمد حسن إلى أن محمد أبو تريكة من أكثر الناس القريبة والتواصل بينما دائما رغم الاختلاف السياسى.



وتابع أحمد حسن، قائلا: "علاقتنا استحالة تنتهى ورغم اللغط الكبير مؤخرا أبو تريكة كان سببا فى فرحة ملايين الأهلاوية ومشجعى المنتخب لسنوات عديدة.