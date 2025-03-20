رفع درجة الاستعداد لمواجهة العواصف الترابية بالوادي الجديد

وجه محافظ الوادي الجديد محمد الزملوط، اليوم الخميس، برفع درجة الاستعدادات؛ لمواجهة حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية التي تشهدها المحافظة خلال الفترة الحالية، بعد تعرضها لعواصف ترابية شديدة وسط انخفاض في درجات الحرارة.



وكلف المحافظ، بتكثيف حملات المرور على الطرق السريعة بجميع الوحدات المحلية في مراكز المحافظة، وتأهب غرفة العمليات والأزمات والسيطرة في تلقي أي بلاغات في حال وقوع حوادث جراء العواصف الترابية والطقس غير المستقر.



ومن ناحية أخرى.. كرّم محافظ الوادي الجديد محمد الزملوط، الأسر القرآنية وحفظة القرآن الكريم الفائزين بالمسابقة القرآنية الكبرى التي أطلقتها المحافظة تحت إشراف مديرية الأوقاف.



جاء ذلك بحضور الشيخ رمضان يوسف وكيل مديرية الأوقاف بالمحافظة، ومحمد منير مدير عام التضامن الاجتماعي، وعدد من القيادات التنفيذية، وذلك في تقليد تحرص عليه المحافظة خلال شهر رمضان الكريم.



وأوضح المحافظ أن هذا العام يتم تكريم الأسر القرآنية لأول مرة، وتوفير 4 رحلات حج و4 رحلات عمرة مهداة من المحافظة للأسر القرآنية بالاقتراع بين الفائزين، بالإضافة إلى مليون جنيه موزعة بين الأفراد الفائزين وفقًا لمستوى الحفظ.



وقد اجتاز المسابقة 1217 حافظا وحافظة لكتاب الله بمراكز المحافظة الخمسة بمستويات المسابقة المختلفة، بالإضافة إلى 8 من الأسر القرآنية وذلك من إجمالي 1570 متقدما للمسابقة.