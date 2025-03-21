البرهان: القوات المسلحة ضحت بالآلاف من أبنائها للقضاء على التمرد

قال رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، إن القوات المسلحة السودانية ضحت بالآلاف من أبنائها للقضاء على التمرد.

ولفت إلى أن الدعم السريع يشكل خطرا كبيرا على البلاد ويجب القضاء عليه.

أوضح أن الشعب وقف مع قواته المسلحة في المعركة ضد الدعم السريع، مسترسلا: مصممون على إنهاء التمرد والقضاء على الدعم السريع.

واسترسل: لا سلام أو تفاوض مع الدعم السريع بعد رفضهم إلقاء السلاح، متابعا: يجب القضاء على الدعم السريع وعدم السماح لهم بتقسيم البلاد.

وأضاف أن الدعم السريع يستهدف المدنيين بالمسيرات ويشكلون خطرا كبيرا على البلاد، متابعا: لن نتراجع عن مسارنا لتحرير السودان من سيطرة الدعم السريع.