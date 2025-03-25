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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

تعرف على أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه.. اليوم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
إسراء صبري

الدولار..استعرض برنامج "صباح البلد" والمذاع عبر قناة "صدى البلد" ، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء.

بلغت أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الثلاثاء 

سعر الدولار اليوم  

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 50.63 جنيه للبيع و 50.49 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 52.85 جنيه للبيع، و 52.70 جنيه للشراء

سعر الجنيه الإسترليني 

سعر الجنيه الإسترليني 63.85 جنيه للبيع،  63.67 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 13.50 جنيه للبيع، 13.46 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي 164.07 جنيه للبيع، و 163.52  للشراء.

الدولار أسعار الدولار العملات الأجنبية اليورو

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